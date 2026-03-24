Pintér Ada megint bevállalta: merész fotók

Szembemenni a trendekkel? Miért ne? Pintér Ada úgy döntött, vállalja önmagát és a róla készült, finoman szólva sem tökéletes fotóit az Instagram-oldalán. Hogy miért pont ott? Mert a látványos fotókra szakosodott felületen a nagy többség igyekszik a legjobb, olykor a valóságtól bátran elrugaszkodott felvételeivel a lehető legszebb, legjobb oldalát mutatni. S ez az, amiből Pintér Ada nem kért. Így indult el a tökéletlen csütörtök című sorozata, ami egyszerre merész és szokatlan, mégis óriási sikert aratott a rajongók körében.

Pintér Ada elismerte: rég csinált ilyet

„Régen volt csütörtök” – írta Insta-bejegyzésében Ada, majd címkeként odabiggyesztette, hogy: tökéletlen csütörtök. A most közzétett tíz kép többsége bikinis fotó – a rajongók nagy örömére. Nem is maradt el a lelkes komment!

„Jó éjt, szép álmokat kívánok neked, eszméletlenül szépséges, angyali csodás, álomszép elbűvölő tündéri szépséges angyali csodás álomszép tündéri hercegnő. Szia!”

– írta a képek láttán egy rajongó Adának.