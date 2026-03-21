Miskolci békemenet: Zúgott a taps Curtis és Radics Gigi dala után

Viharos időkben született meg Demjén Ferenc generációkat szívhez szóló slágere a Szabadság vándorai. A dal üzenete egyértelmű volt 1989-ben és egyértelmű ma is. Nem véletlen, hogy tavaly az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett állami ünnepségen akkora sikert aratott Radics Gigi és Curtis átdolgozásában. Az új köntösbe öltöztetett nóta azóta milliónyi magyar kedvence lett és letarolta az internetet is. Pont úgy, ahogy Orbán Viktor beszédei, melyeket most, az országjáráson mond el országszerte - írja a Bors.

Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort Miskolcon is. Újra hatalmas sikert aratott Radics Gigi és Curtis

Nem véletlen, hogy Radics Gigit és Curtis többször is meghívták a Digitális Polgári Körök rendezvényeire. Az énekesnő és a rapper most szombaton a Miskolci Békemenet színpadán adták elő a nevükkel összeforrott átdolgozást és bizony, ismét sikerült hangulatba hozniuk a hatalmas tömeget, akik Orbán Viktor beszédére vártak.

A miskolci Szent István téren egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, hiszen valóban rengetegen voltak kíváncsiak Magyarország miniszterelnökére. A tömegben sok fiatalt és sok családot lehetett látni. Ők is együtt énekelték a Szabadság vándorai című dalt Radics Gigi és Curtis előadását követve. Sőt, nagyon sokan, már a rapper által írt betétszöveget is kívülről tudták, ami jól jelzi, mekkora siker a Demjén-sláger átdolgozás.

Curtis: A dalban benne van, mit veszíthetnénk egy háborúval

Curtis korábban így nyilatkozott a dal átütő sikeréről.

„Radics Gigivel színpadra állni egy különleges élmény, nagyon megtisztelő számomra. Az első dalunk olyan sikeres lett, hogy egyszerűen vitt minket tovább a lendület. Inspiráltuk egymást, és közös gondolkodásra késztetett. Bevallom, magam sem hittem volna, hogy ekkora siker lesz, de nagyon boldog vagyok.

Pár nap alatt többmilliós nézettsége lett a Szabadság vándorai feldolgozásnak, ami úgy gondolom, annak köszönhető, hogy igényesen nyúltunk hozzá, és át is ment az üzenet, amit szerettünk volna vele közvetíteni.

A szomszédunkban zajló háború miatt különösen fontos, hogy tudjuk, milyen jó helyen élünk: békében és biztonságban. A dalban benne van, mit veszíthetnénk egy háborúval” - mondta a Borsnak Curtis.