Itt a vége? Meghan és Harry nehéz helyzetbe került

Sussex hercege és hercegnője bizonytalan helyzetbe került, mivel bevételi forrása, beleértve a Netflix-szerződésből származó pénzt is, kezd elapadni. Tina Brown, királyi szakértő szerint Meghan és Harry csődbe megy, ha Károly király nem cselekszik azonnal.

Ez a megoldás menthetné meg Meghan és Harry jövőjét

A királyi szakértő úgy véli, hogy a Sussex hercegének és hercegnőjének meg kellene kapniuk azt a köztes királyi szerepet, amelyet Harry már korábban is javasolt. Ezzel a megoldással részben függetlenedhetnének, de mégis a királyi család tagjai maradnának. Véleménye szerint Harrynek és Meghannek sürgősen szüksége van erre a lehetőségre, mert a meglévő bevételi forrásaik kezdenek kiapadni.

„A Sussex-ház bevételi forrásai kezdenek elapadni. Mielőtt a Sussex-ház teljesen tönkremenne, a Windsor-háznak félre kell tennie a kárörömöt, és komolyan kell foglalkoznia a problémával. Adjanak Harrynek és Meghannek egy korlátozott nemzetközi szerepet!” – tanácsolja a szakértő.

Korábbi hírek szerint a 44 éves Meghan a Netflix-szerződése lejárta után visszatérne a színészkedéshez. A sztár sikeres karriert tudhat maga mögött: többek között a Briliáns elmék című jogi drámában és A rejtély című sci-fi sorozatban is szerepelt. Most azonban egyre hangosabbak azok a hangok, amelyek szerint Meghannek inkább csatlakoznia kellene Harryhez a királyi kötelezettségek ellátásában, a „félig bent, félig pedig kint”-elv alapján.

Úgy tűnik, Harry és Károly király már tavaly szeptemberben beszélt ezekről a tervekről. Ez a találkozó mérföldkőnek számított, hiszen apa és fia 2024 eleje óta nem látta egymást.

Harry és Meghan 2018 májusában kötött házasságot. A pár 2020-ban lemondott a királyi kötelezettségekről, hogy Kaliforniába kezdjen új életet – emlékeztet a Mirror.