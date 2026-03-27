Itt a vége: Házasság első látásra Beccája végleg búcsút vett

A Házasság első látásra című TV2-es pártaláló reality kihívása Deák Rebeka Becca számára izgalmas, kissé fájdalmas utazás volt. Végül is a műsornak hála talált rá a szerelem, igaz, nem a saját férje személyében… Az énekesnőként is szárnyakat bontogató sminkes most azonban fájdalmas búcsúról vallott…

Házasság első látásra Beccája drasztikus döntést hozott a jövőt illetően (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Becca végleg nemet mondott

Házasság első látásra Beccája a napokban ünnepelte 27. születésnapját, ami különösen fontos vízválasztó volt számára. Ugyan személyes újévként tekint minden egyes szülinapjára, idén minden korábbinál nagyobb megújulást hoztak ezek a napok számára.

„Az elmúlt napjaim, mióta 27 vagyok, valamiért sokkal nyugodtabbak, mint az elmúlt évem. Egyfajta belső nyugalmat érzek lelkileg, és azóta a testem is döntéseket hozott, a rossz szokásaimat illetően is. Volt, amit csettintésre elengedtem másfél nap alatt” – árulta el a megdöbbentő változást Becca az M2 Petőfi TV-ben nyilatkozva. Persze nem szívügyekről van szó: harmonikus kapcsolatban él a Házasság első látásra korábbi évadában szereplő Kabai Andrissal – de erről majd később!

Volt egy káros szenvedélyem, az iqos. És a szülinapom reggele óta nem is tudok ránézni! Édesapám azt mondta: kislányom, látod, ha te akarsz valamit, akkor az előbb-utóbb összejön. Csak erről nem tudtad, hogy akarod

– idézte fel nevetve.

Tóth Vera miatt lett énekesnő

A műsorban azt is felidézte, hogy az éneklés is nagyjából ilyen spontán jött az életébe néhány évvel ezelőtt. Sminkesként ugyanis sokat mozgott előadók, forgatások körében, ez a világ pedig jóformán észrevétlenül szippantotta be.

„Valójában rám ragadt a szakma. Korábban nem volt ilyen érdeklődésem, csak miután eldöntöttem, hogy szeretnék beleállni a zeneiparba, és megcsináltam az első dalomat, azután iratkoztam be egy zeneiskolába. Akire nagyon felnézek, ő J-Lo. Ő nekem akkora ikon: az, hogy anyuka, ahogy tartja magát, amilyen zenéket csinál, és még a mozivásznon is látjuk! Ő vaó! Ő egy nagyon ügyes nő, jó alap arra, hogy ikonként kezeljük.”

Itthon pedig Tóth Vera. Ő volt az egyik szikra ahhoz, hogy énekes legyek. Sminkeltem már korábban, és ő mondta, hogy: Becca, neked van hangod, nem akarsz énekelni? Ez még anyukámnak sem jutott eszébe…

Mi is a helyzet a szerelemmel?

Becca a napokban új dallal rukkolt elő, az Elhiszem egy szerelmes dal… Az énekesnő elárulta, a dal akkor kezdett megszületni, amikor egyáltalán nem volt szerelmes, egy közreműködésre kérték fel, amihez írt egy verzét, amit aztán – mivel ez a közös munka végül nem valósult meg – a fiókba tett.