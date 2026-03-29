Könnyek között vallott Galambos Lajos: Élete egyik legfontosabb díját vehette át Zámbó Jimmy emlékére

Zámbó Jimmy halála óta a családja többek közt a Jimmy gálával próbál méltó módon tisztelegni a kivételes hangú énekes emléke és munkássága előtt. A gálaesten fellépnek a Király zenész barátai, és olyan előadók, akik ma merítenek sokat Jimmy dalaiből. Köztük van Galambos Lajos is, aki a 25 év Jimmy nélkül elnevezésű jubileumi gálakoncerten egy különleges elismerést vehetett át.

Galambos Lajos Zámbó Jimmy jó barátja volt, ezért is kapta meg a díjat az emlékesten (Fotó: Mediaworks)

Szombaton 25 éves jubileumi Zámbó Jimmy emlékkoncert volt

Galambos Lajos Zámbó Jimmy emlékdíjban részesült

Most szombaton, a „25 év Jimmy nélkül” elnevezésű jubileumi gálakoncerten Galambos Lajos egy különleges elismerést vehetett át, amellyel a Zámbó család megköszönte a művész évtizedes barátságát és hűségét.

A nagyszabású eseménynek 2026. március 28-án, szombaton a Csepeli Munkásotthon Művelődési Ház, ismertebb nevén a Csepel Színház adott otthont, amely helyszín szimbolikus jelentőséggel bír a Király rajongói számára. Lajcsi, akit mély barátság fűzött az énekeshez, elérzékenyülve beszélt arról, mit jelent számára, hogy a család döntése alapján idén ő részesült a rangos emlékdíjban.

Ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon tisztelem a családot, akik így továbbviszik egy művész barátunk szellemi hagyatékát. Le a kalappal előttük, hiszen a saját erejükből őriznek egy ekkora legendát!

– fogalmazott az előadóművész lapunknak.

25 éve hunyt el Zámbó Jimmy (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

Jimmy produkcióját 400 000-rel többen nézték

A díj apropóján Lajcsi felidézte karrierjük egyik legmeghatározóbb közös pillanatát is, a Dáridó azon adását, amely a mai napig nézettségi rekordot tart. Abban a bizonyos műsorban Zámbó Jimmy magyar nótát énekelt a feleségének, és akkor hihetetlen mennyiségű, 3 300 000 nézőt szegezett a képernyők elé.

Csak egy ellenpontként: amikor a világsztár, Demis Roussost hívtuk, annak a nézettsége meg sem közelítette ezt. Jimmy produkcióját 400 000-rel többen nézték. Magyarországon a nézők a saját művészeikre a legbüszkébbek

– emlékezett vissza büszkén Lajos.