Könnyek között vallott Galambos Lajos: Élete egyik legfontosabb díját vehette át Zámbó Jimmy emlékére
Negyed évszázad telt el azóta, hogy a magyar könnyűzene legfényesebb csillaga örökre lehunyta a szemét, az emlékét azonban a családja és barátai őrzik rendületlenül. Galambos Lajos a „25 év Jimmy nélkül” elnevezésű jubileumi gálakoncerten egy különleges elismerést vehetett át, amellyel a Zámbó család köszönte meg a művész évtizedes barátságát és hűségét.
Zámbó Jimmy halála óta a családja többek közt a Jimmy gálával próbál méltó módon tisztelegni a kivételes hangú énekes emléke és munkássága előtt. A gálaesten fellépnek a Király zenész barátai, és olyan előadók, akik ma merítenek sokat Jimmy dalaiből. Köztük van Galambos Lajos is, aki a 25 év Jimmy nélkül elnevezésű jubileumi gálakoncerten egy különleges elismerést vehetett át.
- Szombaton 25 éves jubileumi Zámbó Jimmy emlékkoncert volt
- Visszaemlékezés a Dáridó rekorddöntő nézettségére, amikor Jimmy lepipálta a világsztárokat
- Miért várt Lajcsi évtizedeket, hogy először énekeljen el egy Jimmy-slágert?
- A csepeli közönség állva tapsolt a „Szeress úgy is, ha rossz vagyok” feldolgozásánál
Galambos Lajos Zámbó Jimmy emlékdíjban részesült
A nagyszabású eseménynek 2026. március 28-án, szombaton a Csepeli Munkásotthon Művelődési Ház, ismertebb nevén a Csepel Színház adott otthont, amely helyszín szimbolikus jelentőséggel bír a Király rajongói számára. Lajcsi, akit mély barátság fűzött az énekeshez, elérzékenyülve beszélt arról, mit jelent számára, hogy a család döntése alapján idén ő részesült a rangos emlékdíjban.
Ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon tisztelem a családot, akik így továbbviszik egy művész barátunk szellemi hagyatékát. Le a kalappal előttük, hiszen a saját erejükből őriznek egy ekkora legendát!
– fogalmazott az előadóművész lapunknak.
Jimmy produkcióját 400 000-rel többen nézték
A díj apropóján Lajcsi felidézte karrierjük egyik legmeghatározóbb közös pillanatát is, a Dáridó azon adását, amely a mai napig nézettségi rekordot tart. Abban a bizonyos műsorban Zámbó Jimmy magyar nótát énekelt a feleségének, és akkor hihetetlen mennyiségű, 3 300 000 nézőt szegezett a képernyők elé.
Csak egy ellenpontként: amikor a világsztár, Demis Roussost hívtuk, annak a nézettsége meg sem közelítette ezt. Jimmy produkcióját 400 000-rel többen nézték. Magyarországon a nézők a saját művészeikre a legbüszkébbek
– emlékezett vissza büszkén Lajos.
A szombati gála nemcsak az elismerésről, hanem a tiszteletadásról is szólt. Lajcsi eddigi pályafutása során soha nem használta fel Jimmy dalait, most azonban kivételt tett. A csepeli színpadon trombitával kísérve énekelte a Szeress úgy is, ha rossz vagyok című örökzöldet. Az előadóművész szerint ehhez a feladathoz komoly lelki felkészülés kellett: „A Zámbó Jimmy-dalokat nagy bátorság kell előadni. Az a mély érzés, ami benne volt, olyan egyedi, hogy azt úgy senki nem tudta, és nem is fogja tudni utána csinálni. Jimmyből csak egy volt, de a dalai így élnek velünk tovább.” A hétvégi gála tehát nem csupán egy koncert volt, hanem egy szívbemarkoló találkozás a múlttal, ahol a díj átadása megkoronázta két legenda örök barátságát.
