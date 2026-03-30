Az Exatlon Hungary sztárja elsírta magát: ez a pálya vetett véget a testvére versenyzésének

Az Exatlon Hungary 5. évada négy év kihagyás után tért vissza a TV2 képernyőjére, és bár rengeteg minden megújult a műsorban, de vannak visszatérő elemek és pályák is. Történetesen az is, ahol a 3. évad Kihívóinak egyik legjobb versenyzője Nagy Dani bokája megsérült, ami miatt, orvosi utasításra kénytelen volt feladni a játékot. Az egykori szereplő testvére, Nagy Beni azonban az idei évad kék csapatát erősíti, ahol saját maga mellett a bátyjáért is küzd. Így különösen nehéz volt szembenéznie azzal a bizonyos pályával. Mutatjuk mi történt.

Az Exatlon Hungary versenyzői között több ismerős arc is feltűnt, köztük Nagy Dani testvére, Nagy Beni is, aki a Kihívókat erősíti (Fotó: TV2)

Az Exatlon Nagy Dani számára igazán ígéretesen indult 6 évvel ezelőtt, ám előbb egy csuklótörés akadályozta, majd egy súlyos bokasérülés véget is vetett a 3. évadban való szereplésének. Ezek után 2022-ben visszatért az Exatlon Hungary All Stars évadába, és egészen a végsőkig menetelt, ahol a férfi versenyzők között a bronzérmet sikerült megszereznie. Öccse, Nagy Beni pedig még őt is szeretné felülmúlni az idei évadban, amire az eddig látottak alapján jó esélye is van, hiszen sokszor még a Bajnokok is megrettennek tőle. Most azonban szembe kellett néznie azzal a pályával, ami véget vetett testvére versenyzésének, és ez mentálisan igencsak megterhelőnek bizonyult, annyira, hogy még el is sírta magát.

Az Exatlon Nagy Beni számára fájdalmas sebet tépett fel

A verseny idei évadának második bázisjátékán egy a korábbi szezonokban már látott pályán kell megküzdenie a csapatoknak, ami Benit különösen érzékenyen érintette.

Amikor megtudtam, hogy ez a pálya lesz, ami átalakítva, de az a pálya, amin Dani lesérült, akkor azért éreztem, hogy elő fog törni belőlem az, ami most is itt van. Megígértem, hogy nem fogok lesérülni, ami nem annyira sikeres egyelőre, de megígértem otthon, hogy oda fogok figyelni magamra. Százszor láttam már ezt a pályát, bár nem ebben a formában, de most nekem ez mégis mumus volt egy kicsit

– vallotta be őszintén, a könnyeivel küszködve Nagy Dani testvére, Beni.