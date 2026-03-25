Súlyosan megsérült az Exatlon Bajnoka? Mindenki odarohant, amikor látták, mi történt

Teljes gőzzel robog előre az Exatlon Hungary 2026-os évada, ahol a Bajnokok és a Kihívók is minden erejüket bevetve küzdenek a győzelemért. Az első két napon a profik vitték a prímet, és a bázisjátékban, valamint a jutalomjátékban is fölényes győzelmet arattak. Így a punta canai kalandparkos élmény után a Bajnokok feltöltődve érkeztek a harmadik napra, de úgy tűnik, egyikük óvatlan volt. Filutás Viktor komoly sérülést szenvedett a futam közben.

Filutás Viktor eddig elképesztő tempót diktált az Exatlon Hungary új évadában, ám most talán kénytelen lesz lassítani (Fotó: Tumbász Hédi/Metropol)

Az Exatlon minden évadában voltak komoly sérülések

Már el is érkeztünk az Exatlon Hungary 5. évadának első végjátékához, amiből ma az első fordulót láthatják a nézők, és bizony izgalmakban nem lesz hiány. Sőt, úgy tűnik, hogy az idei szezon első komolyabb sérülésére is sor kerül, ugyanis a Bajnokok egyik versenyzője, Filutás Viktor kerékpározó rosszul érkezik a medencébe, amivel alaposan ráijeszt csapattársaira.

Állj meg, állj meg! Várjál! Idő!

– ordítanak a Bajnokok, és azonnal a Viktorhoz rohannak, aki a vállát szorítva össze is görnyed a medencében, akkora fájdalmai vannak. Ezek után kérdéses, hogy egyáltalán tudja-e folytatni a versenyt, ami csak az Exatlon Hungary mai adásából derül ki!

Az Exatlon Hadobás Olivérje is komoly bajba került, még a jutalomjáték közben sérült le (Fotó: Tumbász Hédi/Metropol)

Az Exatlon Hungary Olivérje is bajban van

Azonban nem csak a Bajnok csapat, a Kihívók versenyzői is bajban vannak, ugyanis Hadobás Olivér a tegnapi jutalomjátékon ütötte meg a térdét, amivel utána nem is tudott rendesen járni, így sántítva hagyta el a futam helyszínét. Persze akkor reménykedtek, hogy mára ennek nyoma sem lesz, de a végjáték előtt még mindig nem ideális az állapota, így a kék csapat némileg kétségbe is esik.

Kevésbé fáj, de melós azért, mert amikor megyek, akkor érzem, hogy fáj. Nem tudom, hogy a mai verseny, hogy fog alakulni, vagy hogy versenyeztek-e, de természetesen én mindig a csapat mellett leszek, ha a pályán, ha a pálya mellett kell lenni, akkor is meg fogjuk nyerni együtt ezt a napot

– jelentette ki határozottan a sportmarketinges.

„Nagyon nem egy pozitív dolog, hogy máris van egy ilyen sérülésünk, ami egy komoly sérülés, nem csak egy horzsolás. De szerencsére nem esett ki, valószínűleg nincs akkora baj, viszont így sokkal jobban oda kell figyelni a pályákon, mert veszélyes” – állapította meg a Kihívók Máté Balázsa is.