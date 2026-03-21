Megnyílt Dallos Bogi, sok mindenen ment keresztül 17 éves kora óta

Az idei Glamour Gálán is a hazai sztárvilág legmeghatározóbb alakjai vonultak fel, így nemcsak a divat és az elegancia kapott főszerepet, hanem a nők társadalmi és médiabeli szerepe is előtérbe került. Puskás-Dallos Bogi megnyílt saját tapasztalatairól, mint magyar női híresség.

Dallos Bogi üzenetet fogalmazott meg az emberek felé Fotó: Hatlaczki Balazs

Dallos Boginak erős véleménye van a nők helyéről a médiában

Az énekesnő őszintén beszélt arról, milyen tapasztalatokat szerzett női előadóként a magyar médiában. Elárulta, hogy már egészen fiatal, 17 éves kora óta komoly belső fejlődésen ment keresztül, nemcsak emberként formálódott sokat, hanem szakmailag is rengeteget tanult és változott az évek során.

17 voltam az első gálámon, most 28 vagyok. Akkor törtetőbb voltam, ma már inkább introvertáltabb. Akkor kívülállónak éreztem magam, most pedig rengeteg ölelés, összekacsintás és koccintás fogadott.

Dallos Bogi külön kiemelte, mennyire hálás azoknak a tehetséges nőknek, barátainak, kollégáinak és ismerőseinek, akik inspirálták és támogatták őt. Szerinte az egymás közötti női összefogás és támogatás kulcsfontosságú a fejlődéshez, és rengeteget adott neki az, hogy ilyen közegben dolgozhat.

A sikeres énekesnő kihangsúlyozta, hogy a nők nem csak a férfiak "kellemes kiegészítői, akiknek csupán annyi a feladata, hogy bájosak és szépek legyenek", hanem önálló entitások.

Ha lehet egy üzenetem: engedjük el azokat a cikkeket, amelyekben férfiak mellett álló nőket úgy emlegetünk, mint „valakinek a párja”. Nézzünk utána a nevüknek, a munkájuknak, a produktumuknak. Ha két ismert ember összeházasodik, attól még a nő ugyanúgy önálló entitás marad.

Az énekesnő sok támogató hozzászólást kapott az Instagram-posztja alá, amelyek egyetértenek a gondolataival.

