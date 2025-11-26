Puskás-Dallos Peti mondata lavinát indított el – Bogi sokkoló felismerésre jutott

Feszült napok vannak Puskás-Dallos Peti és Bogi háta mögött. Mi állhat a háttérben? Az elmúlt hetekben újra a figyelem középpontjába került Peti, és felesége, Bogi alapvetően kiegyensúlyozott és harmonikus kapcsolata, miután több műsorban és interjúban is szóba kerültek azok a bizonyos mély beszélgetések, amelyek a feszültség kiváltó okai voltak. A médiában elhangzott a ,,Lehet, hogy a feleségem válik tőlem” mondat, amely olyan lavinát indított el, hogy a rajongók egyből találgatni kezdtek: Válságban van a sztárpár házassága?

Puskás-Dallos Petiék harmonikus kapcsolata az elmúlt hetekben komoly megpróbáltatáson ment keresztül (Fotó: Mediaworks archív)

Puskás-Dallos Peti kijelentése mindenkit sokkolt

Peti egy műsorban félig viccesen, félig komolyan odaszúrta: ,, Lehet, hogy a feleségem elválik tőlem” – ennyi elég is volt ahhoz, hogy beinduljon a találgatás. Csakhogy a háttérben nem drámai szakítás, hanem egészen más zajlott, aminek három nap csend lett a vége. Ennek okozója a Lelkizünk podcast, amiben Peti és barátai olyan érzelmi témákat érintettek, ami szó szerint megdöbbentette Bogit. A zenész maga vallotta be, hogy a beszélgetésben elhangzott dolgok hat év együttélés után is meglepték.

A feszültség csúcspontján Bogi kimondta azt a mondatot, ami minden párt megingatna:

Lehet, hogy én nem is ismerlek téged!

Érzelmi hullámvasút

A podcast felvétele utáni nagy beszélgetés egy teljesen hétköznapi pillanatban történt meg, amikor Peti és Bogi gyermeke, a 2 éves Ábel, a hátsó ülésén aludt, a pár pedig fél óra alatt mindent átbeszélt az autóban. Peti ekkor mondta ki a legmegnyugtatóbb mondatot.

Semmi baj nincs köztünk, csak voltak dolgok, amiket ki kellett mondani

A helyzet nem szétszakította, hanem közelebb hozta őket. Peti és Bogi házassága olyan érzelmi hullámvasúton ment keresztül, amit minden pár ismer. Néha a legkeményebb őszinteség menti meg azt, amit mindenki más már temetni kezd.