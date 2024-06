„Csodás nap” – szívmelengető fotókon Puskás-Dallos Peti és kisfia, Ábel

Puskás-Dallos Boginak és Puskás-Dallos Petinek tavaly szeptemberben született meg első gyermekük, a kis Ábel, akit szülei azóta is a tenyerükön hordoznak.

Puskás-Dallos Peti elképesztően cuki fotókat osztott meg kisfiáról Fotó: Ripost

A házaspár igyekszik minél több időt tölteni a kisfiukkal, így arra is törekednek, hogy bár még pici Ábel rengeteg közös programot szervezzenek. Az egyik ilyen kikapcsolódásról osztott meg meg most több fotót is Puskás-Dallos Peti, amelyeken az látható, hogy kisfiával önfeledten élveznek egy kiállítást, amin nem mellesleg Bogi esküvői ruhája is látható.

Múlt héten megnéztük anya menyasszonyi ruháját a Magyar Menyasszony kiállításon a Nemzetiben. Csodás nap

– írta a fotókhoz az énekes-műsorvezető.