Hoppá: Puskás-Dallos Bogiék gigantikus bejelentése még a sztárokat is letaglózta

Nagyon izgatottak vagyunk, hiszen szeptemberben bemutatjuk a Karinthy Színházban a The Last Five Years című kétszemélyes musical előadást, amit Puskás-Dallos Petivel ketten játszunk majd élő zenekar kíséretében. Köszönjük a megtisztelő felkérést, alig várjuk! Reméljük Ti is!