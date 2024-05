„Olyan édesek vagytok, Bogi!” – Nyolc hónapos lett Puskás-Dallos Bogi és Peti kisfia, Ábel

Márciusban indult, majd áprilisban és most májusban is folytatódott Puskás-Dallos Bogi hónapfordulós bejelentkezése: azaz az énekesnő egy babás-mamás képpel és egy röpke bejegyzéssel jelzi, férjével, Puskás-Dallos Petivel közös kisfia, Ábel, egy hónappal idősebb lett! Most már kimondhatjuk: ebből hagyomány lett!

Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Peti szerelmének gyümölcse a héten nyolc hónapos (Fotó: Móricz István)

A most közzétett kép kapcsán sok mindent el lehet mondani és legalább ennyi mindent nem. Hiszen nem tűéles, nem szépen megkomponált, az arcok sem érvényesülnek tökéletesen. Mégis, mégis átjön az élet, anya és fia önfeledt, egymásba merülő játéka, kacagása, a tiszta boldogság sugárzása. Kell ennél több?

„Legszívesebben megállítaná az ember az időt, hogy maximálisan kiélvezze ezeket a bújós pillanatokat!”

– olvasható az egyik kommentben, melynek szerzője nem csak megértette, amit lát, de szavaiból ítélve ő maga is átélte már ezt, s az a különleges rezgés most ismét megérinti.

„Olyan édesek vagytok, Bogi!”

– írta egy másik hozzászóló, akinek a szavaival szintén nem tudunk vitatkozni. Ugyanakkor kíváncsian várjuk a következő hónapfordulók fotólenyomatait, nem beszélve Ábel első születésnapjáról!