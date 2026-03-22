Élő adásban tett drámai vallomást Kasza Tibi: nem tudta még túl tenni magát ezen
Ebben teljes egyetértés volt a zsűri között.
Mint az ismert, A Nagy Duett 8. évadának ötödik élő showját követően Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi számára ért véget a műsor. A páros rengeteg megmosolyogtató pillanatot okozott, amíg versenyben voltak.
A Nagy Duett: Kasza Tibi gyászolja Pákóék kiesését
Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi kiesése téma volt a műsor hatodik élő showjának az elején is. A műsorvezetők ennek kapcsán pedig rá is kérdeztek a zsűrinél. Till Attila ennek kapcsán emlékeztette Kasza Tibit korábbi kijelentésére, miszerint, ha Pákó kiesik, akkor ő feláll, és vége.
A felmondási időmet töltöm. Dupla gyászmunka, egyébként erről beszéltünk a Clau-val is (Liptai Claudia) Én valóban gyászolom a Pákó kiesését. ... Egy üde színfolt volt, viszont az is igaz, hogy ebben... most már eljutottunk oda a műsor menetében, hogy most már bárki esik ki, nagyon fáj. Ez már a végjáték, mindenkit szeretünk, mindenki baromira odarakja magát és mindenki a szívünkhöz nő
- mondta Kasza Tibi.
