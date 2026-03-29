Megasztáros nyerte A Dal 2026-os évadát

Az A Dal 2026 döntőseinek produkciói szombat este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében hangoztak el Balassa Krisztián vezényletével. Az idei évad győztese Balogh Rebeka Valéria, azaz Re Va Dame lett.

Egykori megasztáros A Dal 2026 győztese

A magyar könnyűzenei verseny 15. évadában számos újdonsággal jelentkezett, a műsor történetében először 11 versenydal jutott a döntőbe. A döntős mezőnyt az A Dal 2026 zsűrije, Szandi, Bebe, Trap kapitány és Ferenczi György, valamint az ötödik zsűritagként szavazó közönség alakította ki. A fináléban az ítészek pontszámai alapján a legjobb négy közé jutott Arany Timitől a Kígyó, dorimoczitól a szuzi, BariLacitól a Talán, valamint a Veled Álmodtam a születésnapját ünneplő Re Va Dame előadásában.

A nézők a Veled Álmodtam című dalt választották, a fődíjat pedig a Máté Péter-díjas, kétszeres eMeRTon-díjas és többszörös platinalemezes előadóművész, Szandi adta át. Az A Dal 2026 színpadán bemutatkozott énekes-dalszerző szerzeménye megfejtést ad arra, hogyan lehet egy rossz álmot jókedvűen elengedni – a szám az elődöntőben akusztikus verzióban hangzott el. A győztes produkció előadója 10 millió forintnyi támogatással térhetett haza. Balogh Rebeka Valéria a Megasztár 7. évadában tűnt fel először, ahol szintén a döntőig menetelt, azt az évadot végül Gudics Máté nyerte. Rebeka egyébként már a Megasztár idején tudta, hogy az éneklés az ő útja, azóta is a szakmát képviseli.

A Dal nem ért véget

Bár korábban a műsorban választották ki az Eurovíziós Dalfesztivál induló produkcióját, 2020 óta Magyarország nem küld versenyzőt a nemzetközi fesztiválra. A Dal azonban tovább folytatódott, és minden évben óriási érdeklődés övezi, hiszen a hét héten át tartó rangos zenei versenyen a Kárpát-medence legújabb magyar dalai mérettettek meg. Több száz pályaműből 30 produkció kapott lehetőséget a bemutatkozásra. Az évad újdonságaként a teljes mezőny automatikusan továbbjutott az elődöntőbe.

A második fordulóban az eredetitől eltérő műfajban adták elő dalukat. A műfaji sokszínűséget támogató dalverseny produkcióinak átdolgozását mesterként Nagy Adri, Pásztor Anna, Urbán Orsi, Alapi István, Fehér Zsombor, Fekete-Kovács Kornél, Madarász Gábor Madi, Németh Gábor Némo és Temesi Bertalan segítette. Az egyedi zenei koncepciójú, élő show-műsor fináléjában pedig nagyzenekari kísérettel, szimfonikus verzióban hangoztak el a dalok.