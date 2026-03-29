RETRO RÁDIÓ

Megasztáros nyerte A Dal 2026-os évadát

A Veled Álmodtam című produkció lett idén Magyarország egyetlen dalversenyének győztese, a ma születésnapját ünneplő Re Va Dame előadásában. Az A Dal 2026-os évadát így Balogh Rebeka Valéria nyerte, aki korábban a Megasztárban is bizonyított már.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.29. 17:00
Az A Dal 2026 döntőseinek produkciói szombat este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében hangoztak el Balassa Krisztián vezényletével. Az idei évad győztese Balogh Rebeka Valéria, azaz Re Va Dame lett.

Az A Dal 2026-os évadát Balogh Rebeka Valéria, azaz Re Va Dame nyerte (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Egykori megasztáros A Dal 2026 győztese

A magyar könnyűzenei verseny 15. évadában számos újdonsággal jelentkezett, a műsor történetében először 11 versenydal jutott a döntőbe. A döntős mezőnyt az A Dal 2026 zsűrije, Szandi, Bebe, Trap kapitány és Ferenczi György, valamint az ötödik zsűritagként szavazó közönség alakította ki. A fináléban az ítészek pontszámai alapján a legjobb négy közé jutott Arany Timitől a Kígyó, dorimoczitól a szuzi, BariLacitól a Talán, valamint a Veled Álmodtam a születésnapját ünneplő Re Va Dame előadásában.

A nézők a Veled Álmodtam című dalt választották, a fődíjat pedig a Máté Péter-díjas, kétszeres eMeRTon-díjas és többszörös platinalemezes előadóművész, Szandi adta át. Az A Dal 2026 színpadán bemutatkozott énekes-dalszerző szerzeménye megfejtést ad arra, hogyan lehet egy rossz álmot jókedvűen elengedni – a szám az elődöntőben akusztikus verzióban hangzott el. A győztes produkció előadója 10 millió forintnyi támogatással térhetett haza. Balogh Rebeka Valéria a Megasztár 7. évadában tűnt fel először, ahol szintén a döntőig menetelt, azt az évadot végül Gudics Máté nyerte. Rebeka egyébként már a Megasztár idején tudta, hogy az éneklés az ő útja, azóta is a szakmát képviseli.

A Dal nem ért véget

Bár korábban a műsorban választották ki az Eurovíziós Dalfesztivál induló produkcióját, 2020 óta Magyarország nem küld versenyzőt a nemzetközi fesztiválra. A Dal azonban tovább folytatódott, és minden évben óriási érdeklődés övezi, hiszen a hét héten át tartó rangos zenei versenyen a Kárpát-medence legújabb magyar dalai mérettettek meg. Több száz pályaműből 30 produkció kapott lehetőséget a bemutatkozásra. Az évad újdonságaként a teljes mezőny automatikusan továbbjutott az elődöntőbe.

A második fordulóban az eredetitől eltérő műfajban adták elő dalukat. A műfaji sokszínűséget támogató dalverseny produkcióinak átdolgozását mesterként Nagy Adri, Pásztor Anna, Urbán Orsi, Alapi István, Fehér Zsombor, Fekete-Kovács Kornél, Madarász Gábor Madi, Németh Gábor Némo és Temesi Bertalan segítette. Az egyedi zenei koncepciójú, élő show-műsor fináléjában pedig nagyzenekari kísérettel, szimfonikus verzióban hangoztak el a dalok. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
