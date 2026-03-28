RETRO RÁDIÓ

Gudics Máté Pécelen is megcsinálta a show-t Orbán Viktor országjárásán!

A Megasztár-győztes megalapozta a hangulatot Orbán Viktor beszéde előtt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.28. 16:26
Gudics Máté Orbán Viktor Békemenet

A választási hajrában nincs pihenés, a békepárti menet újabb állomáshoz érkezett. Orbán Viktor miniszterelnök országjárása 2026. március 28-án Pécelen a Kossuth téren folytatódott, ahol a várakozásoknak megfelelően ismét hatalmas tömeg gyűlt össze. Bár a főszerep természetesen a politikai üzeneteké, a hangulatért felelős énekes ma is ugyanaz a fiatalember volt, akit tegnap Veszprémben hallhattunk, és két évvel ezelőtt egy emberként izgult érte az ország: a Megasztár 2024-es győztese, Gudics Máté - írja a Bors.

 Fotó: YouTube

Orbán Viktor országjárásán ezúttal is Gudics Máté énekelt

A péceli helyszínen már órákkal a kezdés előtt érezni lehetett, hogy rengeteg békepárti szimpatizáns lesz. A környékbeli utcák megteltek, a zászlórengeteg pedig pillanatok alatt trikolórba öltöztette a teret. Amikor pedig a színpadra lépett Gudics Máté, a tömeg morajlása jelezte: a közönség nemcsak a beszédekre, hanem a közös éneklésre is ki van éhezve. A fiatal énekes menetrendje elképesztő; tegnap még Veszprémben, az Óváros téren lépett fel, ma pedig már Pécelen hozta ugyanazt a profizmust és energiát, amiért annyian megszerették.

A dal, amit nem lehet megunni

Sokan gondolhatnák, hogy egy kampánykörúton ugyanazt a dalt több alkalommal meghallgatni nem olyan szerencsés, de Gudics Máté és az István, a király rockopera klasszikusa, a „Szállj fel, szabad madár!” rácáfol erre. Ahogy felcsendültek az első taktustok, a zászlók azonnal a magasba emelkedtek, és a péceli közönség egy emberként kapcsolódott be a refrénbe. Koppány emblematikus dala ma már több, mint egy színházi betét: a szabadságvágy és az összetartozás himnuszává vált ezeken a rendezvényeken.

Gudics Máté karrierje töretlen.
Gudics Máté Megasztár győztesként nem tűnt el a süllyesztőbe, sőt, szárnyal a karrierje (Fotó: TV2)

Az országjárás folytatódik

Gudics Máté pedig, mint a Megasztár 2024-es évadának győztese, pontosan tudja, hogyan kell kezelni egy ekkora tömeget. Nincs szüksége felesleges sallangokra vagy túlzó színpadi gesztusokra; a hangja és az a természetes kisugárzása, ami a tehetségkutató óta védjegye, bőven elég ahhoz, hogy a leghátsó sorokban állókat is megnyerje magának. Látszik rajta, hogy őszintén élvezi a fellépést, és nem rutinfeladatként tekint az országjárásra, ami Békéscsabán folytatódik március 29-én.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
