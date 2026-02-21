- Bárdosi Sándor nem érti az ellenzéki szavazókat: "megveszi a legújabb elektromos autót és akkor rohadjon meg a Fidesz. Most akkor mi van?"
- A Kincsvadászok sztárja is kiállt a béke pártján: „Soha nem titkoltam, hogy hova is tartozom”
- Lázár János: "A legfőbb érv a Fidesz mellett Orbán Viktor, a legfőbb érv a Tisza ellen Magyar Péter"
- Jaber nem kertelt: „Én harcolnék Magyarországért”
Mutatjuk mely hazai sztárok vettek részt Békéscsabán, a Háborúellenes Gyűlésen
Ahogy azt már megszokhattuk, ezen a héten is sztárok sora jelent meg a Háborúellenes Gyűlésen. Tóth Abigél és Gudics Máté szórakoztatta a telt házas, békéscsabai közönséget, Tóth Gabi, Lukács Nikolasz "Róka" és Kaszás Márk pedig a helyiekkel hallgatták meg Orbán Viktor beszédét a Háborúellenes Gyűlésen.
Keresve sem lehetett volna ütősebb és beszédesebb című slágerrel indítani a békéscsabai Háborúellenes Gyűlés szombati, telt házas programját, mint a Vastag testvérek, Csaba és Tamás időtálló, Őrizd az álmod című sikerdalával - írja a Bors. A színpadon a Megasztárból megismert Tóth Abigél és Gudics Máté alapozták meg az egyébként is emelkedett hangulatot. De kik azok a sztárok, akik ezen a szombaton rajtuk kívül még úgy döntöttek, hogy megjelenésükkel is kiállnak Orbán Viktor békepolitikája mellett és hitet tesznek a patrióta értékek mellett?
Tóth Gabi a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen emelte fel a szavát a béke pártján
A hatalmas tömegben elsőként Tóth Gabival találkozott a Patrióta riportere. Az énekesnő egyébként édesapjával érkezett a rendezvényre: „Sajnos volt ilyen a közvetlen környezetemben is, viszont az volt a szerencsém, hogy nyitott volt egy párbeszédre. Aztán egy pár mondatot után ő is elgondolkodott, hogy ez nem biztos, hogy egy jó narratíva, amire fel lehet fűzni egy kampányt. Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, akkor a miniszterelnök úr már 2006-ban is megmondta, hogy gázdíj emelés lesz, hiába tagadták a másik oldalon. Orbán Viktor mindig jó pár gondolattal előttünk jár.”
Szerintem azért nem veszik sokan komolyan ezt a témát, mert mindenki otthonról, a békés szobájából gondolja, hogy nagyon távol van ez tőlünk.
„Arról nem is beszélve, hogy bizonyos ellenzéki oldalak folyamatosan hiteltelenítenek és bagatellizálnak dolgokat, ami egy bevált trükk náluk, hogy hogyan lehet elvenni a fókuszt a valós problémákról. A hátérben pedig gyönyörűen meggazdagodnak a háborúból és nagyon sok életet oltanak ki emiatt. Azt gondolom, hogy vegyék komolyan ezt az emberek, mivel ez nem egy légből kapott dolog. A miniszterelnök úr szavaiban sosem csalódtam” - jelentette ki határozottan Tóth Gabi a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen.
Lukács Nikolasz "Róka" nem hagyja magát megfélemlíteni
Lukács Nikolasz, vagy ahogy az MMA világában ismerik: a "Róka" már egy hete felvette a kesztyűt a vele szemben tervezett, balliberális lejérató hadjárattal szemben. Mint ismeretes, a fiatal sportoló "bűne" az volt, hogy egy héttel korábban megjelent Orbán Viktor évértékelő beszédén, sőt, egyenesen a miniszterelnök mögött, az első sorban fogalt helyet. Ennyi is elég volt ahhoz, hogy úgy döntsenek, ő nem érdemli meg, hogy megillesse őt a baloldalon oly sokat hangoztatott elfogadás és szeretet. Azt tervezték, hogy a magánéletén keresztül próbálják meg sarokba szorítani, de Lukács Nikolasz elébük vágott és maga beszélt másságáról egy videóban. Közvetlenül ezután, éppen egy ismert aktivista, Pál Márton szállt bele páros lábbal egy posztjában. Az MMA-harcos most ellátogatott a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésre is, ahol a Patrióta kamerájának nyilatkozott.
Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy ott lehettem Orbán Viktor évértékelőjén és konkrétan mögötte ülhettem. Szeretném kifejezni a támogatásomat ennek az oldalnak, ezért is mentem el a múltheti rendezvényre
—kezdte a küzdősportoló a Patriótának.
A fiatalság jövője is kockán forog az idei választásban, amiért egyre többen gondolják, hogy a Fidesz a biztos választás. „Mindenféleképpen kell egy olyan fiatal, aki tud erőt sugározni és be tudja bizonyítani, hogy fiatalok is állnak ezen az oldalon” - árulta el Róka.
A baloldali trollok célkeresztjébe került a fiatal sportoló
Nagyrészt az interneten is pozitív visszajelzéseket kaptam, de persze jelen van az a furcsa másik oldal is. Egy tiszás ember keresett fel a közösségi oldalamon, aki egy hosszú üzenetben fejtegette, hogy vajon mit csinálok én otthon. Tehát nagyon érdekes, hogy leginkább a baloldal foglalkozik a magánéletemmel
— mesélte Lukács Nikolasz, aki egy baloldali lejárató kampány miatt kénytelen volt ország-világ előtt elmondani, hogy a saját neméhez vonzódik, miközben ez mindenkinek a szigorú magánügye.
Mostanság a legmeglepőbb helyeken is találkozhatunk aktuálpolitikai kérdésekkel, de Nikolasz elmondása szerint ez az ő világában nem feltétlen van így. „A sportolók körében nem nagyon szokott előfordulni, hogy erről beszélgetünk. Szerintem ezzel, amit én csinálok, egy új irányt tudok mutatni a küzdősport területén belül is” - állította a híres küzdősportoló.
Kaszás Márk: Biztos, hogy Orbán Viktor a legbefolyásosabb és legerősebb európai politikai vezető!
A Patrióta stábja a hatalmas tömegben kiszúrta az ismert kaszkadőrt, Kaszás Márkot is, aki szintén örömmel árulta el a riporter kérdésére, hogy miért is tartja fontosnak a Háborúellenes Gyűléseket és mit gondol Magyarország miniszterelnökéről. „A külpolitikája abszolút nagyon jó! Sose volt ilyen nagyon jó kapcsolatunk Amerikával! Soha! Puszipajtások Donald Trumppal! Ez egy nagyon jó dolog!” - kezdte határozottan a híresség, majd így folytatta: „A Fideszben vannak hibák, emberek, ők is hibáznak, ez biztos! Nem tökéletesek! De jelenleg az biztos, hogy Orbán Viktor a legbefolyásosabb és legerősebb európai politikai vezető! Nem kérdés! A családtámogatás, a gyermekvédelem, a fiataloknak az SZJA-mentesség, 14. havi nyugdíj és még sorolhatnám! Ezek mind pozitív dolgok! Ezek tények! Ez nem egy vélemény, ezek tények!” - tette hozzá Kaszás Márk.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre