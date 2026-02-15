Szandi kutyája már 16 éves: „Maszat nagyon igényli a törődést”

Az énekesnő Maszat nevű kutyája kölyök kora óta részese a család életének. Szandi és Csabi negyedik gyermekükként tekintettek rá, hiszen a család része lett. Korábban kinti és benti kutyus volt, sőt, fiatalon több időt töltött az udvaron, mint a házban, azonban mára ez megváltozott. Maszat megöregedett, és sokkal több figyelmet, törődést igényel. Szandi és férje számára azonban ez sem jelent kihívást, az együtt töltött évek sok akadályon segítették már át az ismert zenész párost. Szandi ez alkalommal kutyusukról mesélt a hot! magazinnak.

Szandi kutyusa Maszat megöregedett, így ideje nagy részét a házban tölti (Fotó: hot! magazin/archív)

Szandi: „Maszat szerelem volt első látásra”

Szandi ugyanolyan lelkesedéssel beszél a kutyusról, mint a saját gyermekeiről.

„Maszat anyukáját édesanyám találta egy alkalommal Tiszaszőlősön. A szorítónyakörv bele volt nőve a nyakába, és egyméteres láncot húzott maga után. Azonnal megsajnálta, és elvitte az állatorvoshoz. Szutyikának nevezte el, mert nagyon szutykos volt. Pár hét után anyu azt vette észre, hogy Szutyika egyre kövérebb, holott nem kapott több ételt. Kiderült, hogy vemhes. Három kiskutyája született, Maszat volt az egyik. Szerelem volt első látásra.”

Szandi számára az ünnepek sem múlhatnak el a szeretett kutyusa nélkül (Fotó: hot! magazin/archív)

Szandi: „Maszat idén lesz tizenhét éves”

Szandi nem nagyon tudja elképzelni, milyen lesz az, amikor már Maszat nem lesz velük.

„Augusztus huszadikán lesz tizenhét éves. Megígértettük vele, hogy még nagyon sokáig velünk marad. Régen kinti-benti kutyus volt, de ma már a nappaliban és a konyhában tölti ideje legnagyobb részét. Utóbbiban már van egy kényelmes ágya is, amit most nagyon szeret.”

Szandi és férje, Bogdán Csaba, Maszat születésnapját is megünnepli (Fotó: hot! magazin/archív)

Szandi: „Remélem, Maszat 30 éves koráig velünk marad”

Ahogyan az ember, úgy a kutyák is megöregszenek, és ilyenkor egyre több egészségügyi problémával kell szembenéznie a gazdáknak is. Szandi és férje nagyon óvják az öreg házőrzőt. Szandi kutyája Maszat nagyon bújós kutyus lett.

„Fél évvel ezelőtt daganatot találtak Maszat kis testében. Azóta is gyógyszereket kap, bár ezek beadásával trükközni kell. Mostanában a camembert sajt válik be tepertővel. Nagyon szigorú diétán van, és speciális étrendet állítottak össze a számára. Rendszeresen főzök neki egy teljes hétre előre. Nem lehet mást átölelni a környezetében, mert azonnal hangos ugatásba kezd. Nagyon igényli a törődést, és hihetetlenül bújós kutya. A világ legöregebb kutyája harminc évig élt – a gazdája elmondta, hogy soha nem viselt nyakörvet. Amikor ezt megtudtam, én is azonnal levettem Maszatról a saját nyakörvét. Remélem, ő is addig marad velünk!”