Müller Péter: Az öregedést nagyon vacakul élik meg a férfiak

Müller Péter őszintén mesélt a hot! magazinnak az életéről, érzéseiről és a terveiről.

Müller Péter az öregedésről vallott - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: Ilyen öregkorra számítottál?

Müller Péter: Egyáltalán nem így képzeltem a békés öregkort. Teljesen ellentétes az életem azzal, mint amit én elképzeltem magamnak. Rengeteg munka és tennivaló szakadt rám. Egyrészt köszönhető ez annak, hogy a JÓskönyv a napokban száznyolcvan országban jelent meg, így rengeteg podcastot kell csinálnom, angolul is.

hot!: Őszintén, vágysz egyáltalán a csöndre?

Müller Péter:

A vágyam ezzel a könyvvel teljesül, hiszen ezt most a világ megismeri. Ezt nagyon nehéz megoldani ebből a kis országból.

Müller Péter felesége tavaly év végén hunyt el

hot!: Nagyon nehéz időszakon vagy túl. Tavaly év végén elhunyt a feleséged, előtte pedig két műtéten is átestél. Honnan van erőd ahhoz, hogy most podcasteket gyárts, könyvkiadással foglalkozz? Vagy éppen ez az, ami eltereli a figyelmedet a problémákról?

Müller Péter: Nem. Soha nem voltak problémáim. Látszólag hülyeség, amit mondok, de úgy éltem le az életemet, hogy mindig vidám és derűs voltam. Roppant nagy kegyelme ez a sorsnak. Egy csodálatos anyám volt, aki úgy nevelt föl, hogy mellette egyszerűen nem éreztem sem a gondokat, sem a félelmet. Pedig ebben az életben benne volt a második világháború, a holokauszt, benne volt az, hogy ‘56-ban ellőtték a lábamat. És valahogy sem az erőm, sem a derűm nem hagyott el. Ha egy nap nem vagyok derűs, akkor úgy érzem, hogy elvesztettem az önazonosságomat.

hot!: Egyáltalán tudod, mit jelent depressziósnak lenni?

Müller Péter: Szomorú tudok lenni, de levert sohasem voltam. Ezt részben annak is köszönhetem, hogy egész életemben sportoltam. A baráti köröm kilencven százaléka most is sportolókból – bokszolókból, birkózókból – áll, ők pedig nagyon vidám emberek. Négy nappal ezelőtt Bunyós Pityu ült ott, ahol most te. Aki ennyi erővel van tele, az nem lehet rosszkedvű. Sugárzik belőle a derű, a humor. Jó a közelében lenni, mert mindenkinek jut az erejéből. Nagyon sokat tanultam ettől a világtól.