Müller Péter: "Ilyen vészterhes időkben épeszű ember békepárti"

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje sorra látogatja a budapesti kerületeket és szavazókat, s bár elsőként gyűjtötte össze a jelöltséghez szükséges ötezer aláírást, végiglátogatja a kerületeket és felhívja a figyelmet arra is, hogy a "csődpolgármester" Karácsony Gergely ezt 4,5 év alatt nem tette meg. A politikus hisz a személyes találkozásokban és arra törekszik, hogy minél több budapesti lakost meghallgasson és beszéljen velük. Hétpontos tervét is személyesen ismerteti a polgárokkal. A politikus zuglói körútján meglátogatta Müller Péter Kossuth-díjas írót is, aki egész életében Zugló lakója.

Szentkirályi Alexandra Müller Péterrel találkozott az író zuglói otthonában Fotó: Facebook

Bár Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán beszámolt a találkozásról, mi a 87 éves írót kérdeztük, mit szólt a látogatáshoz.

Mindenki tudja rólam, hogy nem politizálok

– szögezte le a népszerű író. "Látom azonban, hogy rosszfelé megy a világ és ismerve az adott történelmi helyzet fenyegetését, békepárti vagyok és minden olyan törekvést támogatok, ami a békét célozza."

Müller Péter hozzátette: van, amikor a háborúság és a küzdelem értelmes célokért folyik, a szomszédunkban dúló háborúhoz azonban semmi közük a magyaroknak.

Minket nem bántanak és mi sem akarunk bántani senkit. Magyarország alapvető érdeke, hogy se pénzzel, se fegyverrel, sem semmilyen módon ebbe a háborúba egyik oldalon se szálljon be, ne keveredjen bele

– hangsúlyozta az író, aki úgy gondolja, ez annyira ésszerű és egyértelmű, hogy nem lehet pártpolitikai kérdés: "Mi nem akarunk háborúzni senkivel, nekünk hagyjanak békét!"

Ami Szentkirályi Alexandra jelölését illeti, az a véleménye, hogy ideje befejezni a főváros és a kormány közötti háborúskodást is, mert ez egyáltalán nem válik Budapest javára.

Ha a kormány és a főváros között megszűnik a kialakult feszültség, az a település és az itt élők javát fogja szolgálni

– fogalmazta meg véleményét. Amúgy pedig, tette hozzá, szimpatikusnak és meggyőzőnek találta személyesen is Szentkirályi Alexandrát, akinek Hamvas Bélát idézte:

A világválság, amiről Hamvas Béla ír, egy katartikus állapot

– mondta a találkozón az író Szentkirályi Alexandrának, akit megajándékozott egy kötetével.

A találkozásról készült videó itt látható:

Az író Világvége!!! című könyvét 2019-ben adták ki, de ma időszerűbb, mint valaha.

Érdemes elolvasni, újraolvasni Fotó: mullerpeter.hu

Az a fajta fenyegetettség, ami most van a világban, nem volt még soha

– fogalmaz az író. "Ezt a könyvet a lelkem mélyén élő Bohóc írta. Arról, ami manapság az egész emberiség legnagyobb félelme: a nagy összeomlásról. Ez egy spirituális tragikomédia a világvégéről. Lehet, túl korán írtam..."