Nem ismerünk rá: így néz ki most Kim Cattrall, a Szex és New York bombázója

A legendás Szex és New York című sorozat sztárja, Kim Cattrall egy öntudatos, tüzes és női szexualitását erősen megélő karakterként, Samanthaként él az emlékezetünkben. A színésznő az évek alatt visszavonult a nyilvánosságtól és a magánéletét és féltve őrzi. Az egykori sorozatsztár – titkos esküvőjük óta – február 23-án jelent meg újra a nyilvánosság előtt férjével. Russell Thomasszal a londoni divathéten járt. A 69 éves színésznőre szinte rá sem lehet ismerni, úgy megváltozott az évek során!

Világszerte nagy sikereket ért el a Szex és New York sorozat főszereplőjeként Kim Cattrall, aki mind mai napig így él a férfiak emlékezetében (Fotó: AFP)

Kim Cattrall színésznőre rá se lehet ismerni

A színésznő és férje természetesen az első sorban kapott helyet a kifutónál a londoni divathéten. A róluk készült felvételek azt tanúsítják, hogy nagyon boldogok, hiszen kézen fogva és mosolyogva ültek egymás mellett. A színésznő visszafogott öltözetben, elvegyülve a tömegben nézte végig a showt. A Szex és New York Samathája mára teljesen megváltozott, szinte rá se lehet ismerni, annyira mások az arcvonásai – írja a life.

Élvezem, hogy magamat játszhatom. Minél idősebb leszek, annál inkább saját magam vagyok és ez a kedvenc szerepem. És nem hiszem, hogy ez azért van, mert lusta vagyok. Szerintem ez teljesen emberi

– nyilatkozta Kim Cattrall a British Vogue-nak.

