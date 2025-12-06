Óriási a boldogság: megházasodott a Szex és New York sztárja

Meglepte a rajongókat a hír, hogy a Szex és New York sztárja, Kim Cattrall, negyedik esküvőjét tartotta egy visszafogott londoni szertartáson keretein belül. A szerencsés férfi az 54 éves hangmérnök, Russell Thomas.

Megházasodott a Szex és New York sztárja, Kim Cattrall Fotó: Photo12 via AFP

Visszafogott esküvőt szervezett Kim Cattrall és szerelme

Úgy tartják, hogy a pár először 2016-ban találkozott a BBC londoni állomásán, ahol Kim a Woman's Hour című műsor egyik epizódjában szerepelt, hogy egy álmatlanságról szóló esszét vegyen fel hangra.

A pár a Chelsea Old Town Hallban házasodott össze egy meghitt, elegáns szertartáson, amelyet csendesnek és visszafogottnak jellemeztek, és amelyen állítólag mindössze 12 vendég vett részt.

A szertartásről készült képeken a színésznő megmutatta, hogy ő a stílus királynője, egy sikkes, egyszerű Dior-kosztümöt viselve, amelyet régi munkatársa, Patricia Field, a Szex és New York korábbi jelmeztervezője tervezett.

A résen lévő rajongók már a nagy nap előtt észrevehették a jeleket, hogy Kim arra készül, hogy újra kimondja a boldogító igent: hétfőn, a 2025-ös londoni Royal Albert Hallban megrendezett Fashion Awards díjátadón mintha a jegygyűrűjét villantotta volna meg a vörös szőnyegen.

A sztár elmondása szerint 2018-ban kezdet komolyabbá fordulni a dolgok közte és a férfi között és azóta boldog kapcsolatban élnek.

Közvetlenül üzenetet írt nekem. Nagyon modern és nagyon könnyű volt. Nagyon bátor dolog volt tőle, mert igazából nem ismertük egymást azon kívül, hogy néhányszor együtt ettünk. De eljött, és remekül kijöttünk egymással. És azóta együtt vagyunk!

A 69 éves színésznő elmondta, hogy rendkívül hálás a párjának, amiért ilyen szép életet élhetnek együtt, és most mindezt az esküvő tette teljessé - írja a Mirror.