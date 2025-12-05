Rendhagyó esküvő: A család nem volt ott, de a Redditről rendelt tanúk igen
Meglepő bejelentést tett a házaspár. Senkit nem szeretnének látni az esküvőn, csak egymást és két tanújukat, akiket Redditen ismertek meg. Esküvőjükön senki más nem volt, csak ők és két Reddit-tanújuk.
Harmony Elmy és Seán Mauremootoo nem sokat akartak vesződni az esküvőszervezéssel. Nagy napjukat sajátos, kissé különös igényeik alapján szervezték meg. Esküvőjükön családjuk sem volt ott, csak a két Reddit-tanú – közölte a BBC.
A Norwichban élő pár 420 km-t utazott Cardiffba a szertartás megtartásáért.
Harmony Elmy és Seán Mauremootoo azt szerette volna, ha semmi sem erőltetett a nagy napon és minden úgy történik, ahogy ők szeretnék. Bizonyára ez sikerült is, hiszen összesen két vendégük volt, Ruairi és Sam - akiket egy Reddit-poszt által ismertek meg.
Az esküvő napján a kedvenc dolgaikat csinálták – elmentek egy szabadulószobába, majd körhintáztak a Cardiff-öbölben.
Ez egy olyan nap volt, amikor igazán úgy éreztük, hogy megünnepelhetjük a köztünk lévő szerelmet
– mondta a 32 éves Mauremootoo.
Elmondta, hogy sosem tervezték meg kapcsolatukat, minden természetesen jött a barátságtól kezdve, a randizáson át, egészen az összeköltözésig. Volt egy időszak, amikor távkapcsolatban éltek és az sem jelentett problémát számukra.
A lánykéréshez saját készítésű szabadulószobát tervezett, ami az egyik kedvenc közös programjuk.
Végül úgy döntöttek, hogy a hagyományos esküvő nem nekik való. És semmin nem változtatnának visszagondolva sem.
Nagy érdeklődés érkezett, amikor néhány hónappal az esküvő előtt Redditen kerestek tanúkat.
Ruairi volt az egyik jelentkező - barátja, Sam pedig elkísérte az alkalomra. Mauremootoo hozzátette, hogy a két idegen tökéletesen beleillett az egészbe és rendkívül figyelmesek voltak.
A nap a CasaNova étteremben zárult egy vacsorával, és így telt el az a tökéletes nap, amit sosem fognak elfelejteni.
