Rendhagyó esküvő: A család nem volt ott, de a Redditről rendelt tanúk igen

Harmony Elmy és Seán Mauremootoo nem sokat akartak vesződni az esküvőszervezéssel. Nagy napjukat sajátos, kissé különös igényeik alapján szervezték meg. Esküvőjükön családjuk sem volt ott, csak a két Reddit-tanú – közölte a BBC.

Esküvőjükön senki más nem volt, csak ők és két "Reddit-tanújuk"

A Norwichban élő pár 420 km-t utazott Cardiffba a szertartás megtartásáért.

Harmony Elmy és Seán Mauremootoo azt szerette volna, ha semmi sem erőltetett a nagy napon és minden úgy történik, ahogy ők szeretnék. Bizonyára ez sikerült is, hiszen összesen két vendégük volt, Ruairi és Sam - akiket egy Reddit-poszt által ismertek meg.

Az esküvő napján a kedvenc dolgaikat csinálták – elmentek egy szabadulószobába, majd körhintáztak a Cardiff-öbölben.

Ez egy olyan nap volt, amikor igazán úgy éreztük, hogy megünnepelhetjük a köztünk lévő szerelmet

– mondta a 32 éves Mauremootoo.

Elmondta, hogy sosem tervezték meg kapcsolatukat, minden természetesen jött a barátságtól kezdve, a randizáson át, egészen az összeköltözésig. Volt egy időszak, amikor távkapcsolatban éltek és az sem jelentett problémát számukra.

A lánykéréshez saját készítésű szabadulószobát tervezett, ami az egyik kedvenc közös programjuk.

Végül úgy döntöttek, hogy a hagyományos esküvő nem nekik való. És semmin nem változtatnának visszagondolva sem.

Nagy érdeklődés érkezett, amikor néhány hónappal az esküvő előtt Redditen kerestek tanúkat.

Ruairi volt az egyik jelentkező - barátja, Sam pedig elkísérte az alkalomra. Mauremootoo hozzátette, hogy a két idegen tökéletesen beleillett az egészbe és rendkívül figyelmesek voltak.

A nap a CasaNova étteremben zárult egy vacsorával, és így telt el az a tökéletes nap, amit sosem fognak elfelejteni.