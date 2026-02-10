A Szex és New York sztárját zaklatással vádolták

Fény derült a Chris Noth és Sarah Jessica Parker közötti viszályra, így a színész most elárulta, mi az igazság a pletykákról, illetve beszélt az ellene felhozott szexuális zaklatás vádjáról. A Szex és New York színésze kitálalt.

Szexuális zaklató a Szex és New York sztárja? Fotó: Photo12 via AFP

A Szex és New York Mr. Big-je nem is olyan álompasi?

Chris Noth hat évig szerepelt a műsorban, mielőtt kijöttek volna a filmek, amikben szintén látni lehetett. 2021-ben visszatért Carrie Bradshaw férjeként az És egyszer csak... című folytatásban, ahol minden előzetes figyelmeztetés nélkül... nos hát megölték.

Ugyanebben az évben két nő szexuális zaklatással vádolta meg Chris-t, ekkor romlott meg a kapcsolata Sarah Jessica Parkerrel. A 83. Golden Globe-díjátadó után, ahol a színésznő átvette a Carol Burnett-díjat „a televíziózáshoz való kiemelkedő hozzájárulásáért a képernyőn és azon kívül”, Noth feltöltött egy képet magáról az edzőteremben az Instagramra.

B*** **g újév - GYERÜNK

- írta bejegyzéséhez, mire egyik kommentelője kiakadt.

Odaírta, hogy ezek szerint Sarah Jessica Parkerre érti ezt és a díjára, mire Chris szította is a tüzet, mikor odaírta, hogy „Pontosan”.

Mayerrel készített interjújában Chris Noth visszatért arra, hogy a 2021-ben ellene felhozott vádak hogyan vetettek véget barátságának Parkerrel. A vádakat két nő emelte, akik azt állították, hogy Chris 2004-ben Los Angelesben és 2015-ben New Yorkban bántalmazta őket.

„Azok a vádak, amelyeket évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt megismert személyek emeltek ellenem, kategorikusan hamisak. Ezek a történetek lehetnek 30 évvel ezelőtti vagy 30 nappal ezelőtti események – a nem mindig nemet jelent –, és ezt a határt én nem léptem át. A találkozások mindkét fél beleegyezésével történtek” - nyilatkozta.

Sarah azonban megszakította a kapcsolatot a férfivel, mivel ő és másik két színésznő társa, Cynthia Nixon és Kristin Davis nyilvánosan nyilatkoztak a bántalmazott nők oldalán.

Mélyen elszomorítanak minket a Chris Noth ellen felhozott vádak. Támogatjuk azokat a nőket, akik előálltak és megosztották fájdalmas élményeiket. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz dolog lehet, és ezért dicséretet érdemelnek

- mondták.