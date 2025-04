Sarah Jessica Parkert ráncosan szereti a férje

Stílusosan egy új divatkampány arcaként ünnepelte a kerek születésnapját Sarah Jessica Parker. Amúgy számára nem sokkoló, hogy öregszik.

Sarah Jessica Parker és családja – Fotó: Getty Images / hot! magazin

Ezt már tizenöt évvel ezelőtt, 45 éves korában is bevallotta egy interjúban, amit a Hot! magazin szemlézett.

„Nem tudom, mit tehetnék az öregedés ellen" – mondta a Szex és New York sztárja akkor a Varietynek.

Igen, tudom, folyamatosan öregszem, mégsem botoxoltatok. Színészként szükségem van a mimikámra, és a férjem így szeret, ahogy vagyok!

Sarah Jessica Parker férje 32 éve minden pillanatban mellette van

Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick öt évig randizott, mire 1997 májusában összeházasodtak. Három gyermekük született: a fiuk, a 22 éves James, majd – béranya segítségével – a 15 éves ikerlányok, Tabitha és Marion.

„Rögtön, az első találkozásnál tudtam, hogy Matt az igazi” – mesélte Sarah Jessica Parker a Howard Stern Show-ban. „Tetszett, hogy okos, vicces, tehetséges, jóképű, ráadásul New York-i őslakos. Akkoriban mindketten kapcsolatban éltünk, de szakítottunk a párunkkal, hogy nyíltan együtt lehessünk. 1992. március 8-án volt az első randink, és azóta egyetlen éjszakát sem töltöttünk külön, kivéve a munkát, vagy amikor Matt anyja beteg volt, és ő vigyázott rá. Én mindig is New Yorkban akartam élni, ő West Village-ben született és nőtt fel. Emlékszem, azt hajtogattam magamban: „Istenem, add, hogy feleségül kérjen! Végül így lett. Nem tudjuk, hogy mi lehet a titkunk, csak azt, hogy szeretjük egymást.”

Sarah Jessica Parker munka közben – Fotó: Profimedia / Hot! magazin



Sarah Jessica Parker gyerekeit sosem nevelte dadus

A nyugati Tizenegyedik utcai háztömbben, ahol a családjával él, az üdítően szerény sztár törekszik rá, hogy ne tekintsék hivalkodónak. Metrózik, gyakran sakkozik egy idős hölggyel, szívesen cseveg idegenekkel. A nyolcgyerekes ohiói családban felnőtt lány a divat és az elegancia képviselőjeként mára New York egyik szimbóluma lett, mégsem nőtte ki a közvetlenségét. A férjével igyekeznek megőrizni az egyensúlyt a munka és a család között.

„Szeretjük becsukni az ajtót, és tudni, hogy a házban csak mi vagyunk” – árulta el Parker a The New Yor­ker­nek. „Sosem volt dadánk, gyakorlatias emberek vagyunk. Mi értelme a családnak, ha nem veszel igazán részt benne? Szeretem a hivatásomat, de az otthon melegét is. Van személyzetünk, ám én mosok, mi vásárolunk be, mi járunk piacra. Sokszor lehetek díva, így jó néha lazulni. Matt-tel főzni is szoktunk, és ha egyikünk sem forgat, este együtt vacsorázunk a gyerekekkel. Kislányként sosem ehettem édességet, így nálunk mindig van otthon süti, csoki meg fagyi. A fiam nem édesszájú, a lányaim sportolnak, és mértékkel élvezik az ételt: tuti, hogy klassz alakjuk lesz!”

Használt göncök Miközben az ikerlányait szebbnél szebb ruhákba öltöztette, a fia gardróbja évekig használt ruhákból állt. „James az unokaöcséimtől levetett cuccokat hordta meg a bátyám régi ruháit. Nem viccelek! 18 éves koráig nem vettem neki új ruhát, csak télikabátot és cipőt” – vallotta be SJP a New Idea hasábjain.