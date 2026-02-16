RETRO RÁDIÓ

Sarah Jessica Parker élete legnagyobb bosszúságáról beszélt: „Hirtelen öregnek éreztem magam!”

A színésznő kiskora óta falja a regényeket. Amikor úgy tűnt, hogy Sarah Jessica Parker szemüvegre szorul, azt hitte, utolérte az öregség. De, azóta rátalált az ellenszerre!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 16:00
Sarah Jessica Parker hollywood Szex és New York

Tizenöt évvel ezelőtt Sarah Jessica Parker, amikor alvás előtt egy kicsit olvasni akart, meglepődve tapasztalta, hogy alig látja a betűket. Elkezdett szemüveget viselni, amit eleinte nem bánt, ám azt már nagyon bosszantónak találta, hogy egyre jobban kellett támaszkodnia rá.

Sarah Jessica Parker tizenöt évvel ezelőtt vált szemüvegessé.
Sarah Jessica Parkert nagyon zavarta, hogy megromlott a látása Fotó: Hot! magazin/Profimedia

Sarah Jessica Parker mániája rontott a látásán

Azelőtt büszkeséggel töltött el, hogy nekem nem kellett szemüveg, pedig folyton olvastam (sötétben, autóban, egyszerűen mindenütt), ezért persze nem voltam elragadtatva a gondolattól, hogy ezentúl mankóra szorulok” – magyarázta a People-nek Parker.

Ez volt életem legnagyobb bosszúsága: kellett egy egészségügyi segédeszköz, amivel olvashatok, amit oly sok éven át remekül tettem nélküle.

Hirtelen öregnek éreztem magam!

A Szex és New York sztárja tudta: muszáj, hogy legyen valami jobb, kényelmesebb megoldás! Sokáig hiába tudakozódott, érdeklődött, keresgélt, ám tavaly végre szerencsével járt: rátalált egy új fejlesztésű szemcseppre, amely kifejezetten az életkorral összefüggő, homályos rövidlátás kezelésére szolgál.

Ma már bármikor, bárhol a kezembe vehetek egy könyvet, és üzenetet küldhetek a mobilomon” – folytatta Sarah. „Többé nem kotorászok a táskámban, a zsebemben, nem keresgélek a konyhapulton, mivel nem kell többé szemüveg! Néhány hónapja, amióta ezt a gyógynövényes szemcseppet használom, kitisztult a látásom.

Hot feltöltés Sarah Jessica Parker: "Ez volt életem legnagyobb bosszúsága"
A Szex és New York sztárja egy gyógymódnak köszönhetően újra rendesen lát 
Fotó: Cindy Ord/Hot! magazin/Getty Images

Sarah Jessica Parker kora ellenére bomba formában van

Mivel már nem kell aggódnia a látása miatt, a színésznő az öregedésen sem gondolkodik többé.

Teszem a dolgomat, mint mindig” – mosolygott Sarah.

Nem vagyok az a fajta ember, aki szívesen beszél az öregedésről, az öngondoskodásról, meg ilyesmikről.

„Én még a születésnapjaimra sem szeretek gondolni. Az viszont jó, hogy me­gint szemüveg nélkül olvashatok! Ez a kis csoda, a szemcseppnek hála, egy éve még nem létezett számomra, de most imádom, hogy megtörténik velem nap mint nap: helló, visszafiatalodtam!

Hollywoodi örökifjak

Woody Harrelson három évtizede nem fogyaszt tejtermékeket, saját biogazdasága van, jóga- és tajcsirajongó. Cameron Diaz fiatalon bulizott, ivott, drogozott, ám később megszabadult a rossz szokásaitól; józan, ügyel a táplálkozására, és hetente sportol, kedvence a szörf. Jessica Alba maga a megtestesült egészség: van egy biotermékeket kínáló cége, és kiadott egy életmódtanácsokkal teli könyvet is.

 

 

