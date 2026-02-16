Sarah Jessica Parker élete legnagyobb bosszúságáról beszélt: „Hirtelen öregnek éreztem magam!”

Tizenöt évvel ezelőtt Sarah Jessica Parker, amikor alvás előtt egy kicsit olvasni akart, meglepődve tapasztalta, hogy alig látja a betűket. Elkezdett szemüveget viselni, amit eleinte nem bánt, ám azt már nagyon bosszantónak találta, hogy egyre jobban kellett támaszkodnia rá.

Sarah Jessica Parkert nagyon zavarta, hogy megromlott a látása Fotó: Hot! magazin/Profimedia

Sarah Jessica Parker mániája rontott a látásán

„Azelőtt büszkeséggel töltött el, hogy nekem nem kellett szemüveg, pedig folyton olvastam (sötétben, autóban, egyszerűen mindenütt), ezért persze nem voltam elragadtatva a gondolattól, hogy ezentúl mankóra szorulok” – magyarázta a People-nek Parker.

Ez volt életem legnagyobb bosszúsága: kellett egy egészségügyi segédeszköz, amivel olvashatok, amit oly sok éven át remekül tettem nélküle.

„Hirtelen öregnek éreztem magam!”

A Szex és New York sztárja tudta: muszáj, hogy legyen valami jobb, kényelmesebb megoldás! Sokáig hiába tudakozódott, érdeklődött, keresgélt, ám tavaly végre szerencsével járt: rátalált egy új fejlesztésű szemcseppre, amely kifejezetten az életkorral összefüggő, homályos rövidlátás kezelésére szolgál.

„Ma már bármikor, bárhol a kezembe vehetek egy könyvet, és üzenetet küldhetek a mobilomon” – folytatta Sarah. „Többé nem kotorászok a táskámban, a zsebemben, nem keresgélek a konyhapulton, mivel nem kell többé szemüveg! Néhány hónapja, amióta ezt a gyógynövényes szemcseppet használom, kitisztult a látásom.”

A Szex és New York sztárja egy gyógymódnak köszönhetően újra rendesen lát

Fotó: Cindy Ord/Hot! magazin/Getty Images

Sarah Jessica Parker kora ellenére bomba formában van

Mivel már nem kell aggódnia a látása miatt, a színésznő az öregedésen sem gondolkodik többé.

„Teszem a dolgomat, mint mindig” – mosolygott Sarah.

Nem vagyok az a fajta ember, aki szívesen beszél az öregedésről, az öngondoskodásról, meg ilyesmikről.

„Én még a születésnapjaimra sem szeretek gondolni. Az viszont jó, hogy me­gint szemüveg nélkül olvashatok! Ez a kis csoda, a szemcseppnek hála, egy éve még nem létezett számomra, de most imádom, hogy megtörténik velem nap mint nap: helló, visszafiatalodtam!”