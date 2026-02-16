Sarah Jessica Parker élete legnagyobb bosszúságáról beszélt: „Hirtelen öregnek éreztem magam!”
A színésznő kiskora óta falja a regényeket. Amikor úgy tűnt, hogy Sarah Jessica Parker szemüvegre szorul, azt hitte, utolérte az öregség. De, azóta rátalált az ellenszerre!
Tizenöt évvel ezelőtt Sarah Jessica Parker, amikor alvás előtt egy kicsit olvasni akart, meglepődve tapasztalta, hogy alig látja a betűket. Elkezdett szemüveget viselni, amit eleinte nem bánt, ám azt már nagyon bosszantónak találta, hogy egyre jobban kellett támaszkodnia rá.
Sarah Jessica Parker mániája rontott a látásán
„Azelőtt büszkeséggel töltött el, hogy nekem nem kellett szemüveg, pedig folyton olvastam (sötétben, autóban, egyszerűen mindenütt), ezért persze nem voltam elragadtatva a gondolattól, hogy ezentúl mankóra szorulok” – magyarázta a People-nek Parker.
Ez volt életem legnagyobb bosszúsága: kellett egy egészségügyi segédeszköz, amivel olvashatok, amit oly sok éven át remekül tettem nélküle.
„Hirtelen öregnek éreztem magam!”
A Szex és New York sztárja tudta: muszáj, hogy legyen valami jobb, kényelmesebb megoldás! Sokáig hiába tudakozódott, érdeklődött, keresgélt, ám tavaly végre szerencsével járt: rátalált egy új fejlesztésű szemcseppre, amely kifejezetten az életkorral összefüggő, homályos rövidlátás kezelésére szolgál.
„Ma már bármikor, bárhol a kezembe vehetek egy könyvet, és üzenetet küldhetek a mobilomon” – folytatta Sarah. „Többé nem kotorászok a táskámban, a zsebemben, nem keresgélek a konyhapulton, mivel nem kell többé szemüveg! Néhány hónapja, amióta ezt a gyógynövényes szemcseppet használom, kitisztult a látásom.”
Sarah Jessica Parker kora ellenére bomba formában van
Mivel már nem kell aggódnia a látása miatt, a színésznő az öregedésen sem gondolkodik többé.
„Teszem a dolgomat, mint mindig” – mosolygott Sarah.
Nem vagyok az a fajta ember, aki szívesen beszél az öregedésről, az öngondoskodásról, meg ilyesmikről.
„Én még a születésnapjaimra sem szeretek gondolni. Az viszont jó, hogy megint szemüveg nélkül olvashatok! Ez a kis csoda, a szemcseppnek hála, egy éve még nem létezett számomra, de most imádom, hogy megtörténik velem nap mint nap: helló, visszafiatalodtam!”
