Kafi Rea Milla 13 év után újra Szomáliában járt: nagyon megdöbbentették a látottak

Kafi Rea Milla tragikus története nem ismeretlen. A gyönyörű modell, anya és feleség Szomáliában született, ahonnan tiniként szökött el egy jobb jövő reményében, miután apja kényszerházasságra akarta őt ítélni pénz fejében. Habár onnan szerencsésen kijutott, hazánkba vezető útja nagyon hosszúra sikeredett, miután például Görögországban hónapkba börtönbe került érvényes papírok hiányában. Élete azonban rendeződött és boldogabb, mint valaha. Mitöbb, most, 13 év elteltével végre újra szülőföldjére látogathatott és találkozhatott édesanyjával és testvéreivel.

Kafi Rea Milla 13 év után tért vissza szülőföldjére. Fotó: Fotó: Cabello Kristóf

Az Ázsia Expressz sztárjának azért is volt fontos, hogy újra láthatta őket, mert bűntudata volt az miatt, hogy ő milyen körülményekhez él Szomáliában ragadt rokonaihoz képest, akik a hagyományokhoz hűen egy tál finomsággal várták őt a reptéren:

Anyukámmal találkozni 13 év után nagyon jó érzés, és úgy gondolom, hogy most már végre nem lesz bűntudatom amiatt, hogy én vagyok az, aki ki tudott szabadulni abból az életből, ami itt van, elmenekült, és jó lett az élete. Mindig is rosszul éreztem magam emiatt, hogy a családom a szegénységben él, nekem pedig mindenem megvan, de most végre ezt el tudom engedni, mert látom, hogy már nem olyan rossz az életük. Szerencsére a családom nem a legszegényebb, de ha összehasonlítom azt, hogy ők hogy élnek, és én, hogy élek, az egy szomorú dolog. Sajnálom, hogy nem tudom nekik is megadni azt, amim nekem van, de ők elfogadták, jól érzik magukat, és nem panaszkodnak

- nyilatkozta Kafi nemrég a Borsnak kiemelve, jól érezte magát otthon, de édesapját elkerülte.

Kafi Rea Milla: meglepték a Szomáliában látottak

A gyönyörű családanya hazájába látogatva természetesen tiszteletben tartotta a hagyományokat: fejkendőben, teljes testet eltakaró ruházatban érkezett. Elárulta, Szomália ugyan nagyon lassan és nagyon lemaradva, de fejlődik. Ennek ellenére így is meglepte az, milyen drágaság van ott:

Én azt hittem, hogy Szomáliában minden olcsóbb lesz, hiszen, hogyan lehetne drágább, mikor máshogy, nem olyan élnek az emberek, mint Magyarországon, Európában. De nem. Nagyon drága minden, ráadásul ahhoz képest, hogy nem ugyanaz a minőség és az emberek nem is keresnek annyit

- árulta el a Tényeknek hozzátéve, a magyarok számára alap életkörülmények, minthogy a víz be van kötve a házba, ott egyáltalán nincsenek.