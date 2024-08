„Az esküvőm lesz a legboldogabb és a legszomorúbb nap az életemben” – az esküvő előtti érzéseiről mesélt az Ázsia Expressz sztárja

Lesz vőfély és menyasszony tánc és persze töltött káposzta is. Nem csak a párom én is egy nagyon hagyományos magyar esküvőt szerettem volna és ez így is lesz. Bár nem érzem magam magyarnak, amiatt, hogy nem itt születtem, de a lelkemben mégis magyar vagyok. Nagyon tisztelem és szeretem ezt az országot, és persze nagyon sokat is köszönhetek neki.