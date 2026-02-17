RETRO RÁDIÓ

Herceg Dávid kifakadt: A háború nemcsak statisztika

Az énekes ledöbbent a hír hallatán, miszerint bombariadót rendeltek el több kárpátaljai iskolában. Herceg Dávid szomorúan vette tudomásul, hogy már az osztálytermekben is érzik a gyerekek a háború okozta borzalmakat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 16:36
herceg dávid orosz-ukrán háború háború

Az Ukrajnában zajló háború rengeteg ember sorsát határozza meg napjainkban. A Kárpáralján élő magyarok is belecsöppentek ebbe a szörnyű helyzetbe, hogy már az iskolákban sem tudhatják biztonságban gyermekeiket. Herceg Dávid reagált a hírekre, miszerint több ottani intézményben bombariadót rendeltek el.

Herceg Dávid
Herceg Dávid TikTok-oldalán reagált a szörnyű hírekre (Fotó: TV2)

Herceg Dávid teljesen ledöbbent

Kárpátalján több magyar iskolában bombariadó volt. Gyerekeket és tanárokat kellett kimenteni és nem először, ráadásul megint magyar iskolákból. Képzeld el, hogy reggel elköszönsz a gyerekedtől, ő pedig nem tudja, hogy tanulni megy-e, vagy menekülni. Borzasztó! A háború nemcsak a térképen és a hírekben létezik, hanem az osztálytermekben és iskolákban

– jelentette ki az énekes, aki már korábban is felszólalt a háború ellen és a béke mellett.

Dávid kiemelte, hogy vannak olyan információk, amiket a mai napig nem tisztáztak a hatóságok. „Azt egyelőre még nem lehet tudni, hogy ezek valós figyelmeztetések voltak, vagy szándékosan a magyar iskolákat célozta. Mindenesetre ez az eset szörnyű, hiszen gyerekekről van szó” - mondta közösségi oldalán Herceg Dávid.

Herceg Dávid
Herceg Dávid feleségével együtt két tündéri gyermek boldog szülei (Fotó: RTL)

Herceg Dávid együttérez a kárpátaljai magyarokkal

Elképesztő és felfoghatatlan, hogy ebben a helyzetben a kárpátaljai magyaroknak milyen fenyegetésekkel kell szembenézniük, hogy a háború már ennyire nyugaton is érezhető és rengeteg magyar embert is érint. Sose felejtsük el, hogy a háború nemcsak statisztika, hanem emberek, családok, gyerekek életéről szól. Imádkozzunk értük!

– emelte ki videójában a kétgyermekes családapa.

 

