Herceg Dávid kifakadt: A háború nemcsak statisztika
Az énekes ledöbbent a hír hallatán, miszerint bombariadót rendeltek el több kárpátaljai iskolában. Herceg Dávid szomorúan vette tudomásul, hogy már az osztálytermekben is érzik a gyerekek a háború okozta borzalmakat.
Az Ukrajnában zajló háború rengeteg ember sorsát határozza meg napjainkban. A Kárpáralján élő magyarok is belecsöppentek ebbe a szörnyű helyzetbe, hogy már az iskolákban sem tudhatják biztonságban gyermekeiket. Herceg Dávid reagált a hírekre, miszerint több ottani intézményben bombariadót rendeltek el.
Herceg Dávid teljesen ledöbbent
Kárpátalján több magyar iskolában bombariadó volt. Gyerekeket és tanárokat kellett kimenteni és nem először, ráadásul megint magyar iskolákból. Képzeld el, hogy reggel elköszönsz a gyerekedtől, ő pedig nem tudja, hogy tanulni megy-e, vagy menekülni. Borzasztó! A háború nemcsak a térképen és a hírekben létezik, hanem az osztálytermekben és iskolákban
– jelentette ki az énekes, aki már korábban is felszólalt a háború ellen és a béke mellett.
Dávid kiemelte, hogy vannak olyan információk, amiket a mai napig nem tisztáztak a hatóságok. „Azt egyelőre még nem lehet tudni, hogy ezek valós figyelmeztetések voltak, vagy szándékosan a magyar iskolákat célozta. Mindenesetre ez az eset szörnyű, hiszen gyerekekről van szó” - mondta közösségi oldalán Herceg Dávid.
Herceg Dávid együttérez a kárpátaljai magyarokkal
Elképesztő és felfoghatatlan, hogy ebben a helyzetben a kárpátaljai magyaroknak milyen fenyegetésekkel kell szembenézniük, hogy a háború már ennyire nyugaton is érezhető és rengeteg magyar embert is érint. Sose felejtsük el, hogy a háború nemcsak statisztika, hanem emberek, családok, gyerekek életéről szól. Imádkozzunk értük!
– emelte ki videójában a kétgyermekes családapa.
