Dopeman szerint ezért fontos a Nemzeti Petíció kitöltése: Mondj nemet az ördögnek!

A magyar kormány nem véletlen kezdeményezte a Nemzeti Petíció elindítását, mivel az Európai Unió 800 milliárd eurós hitelt szeretne adni Ukrajnának. Ezt a pénzt pedig az európai és magyar emberek zsebéből teremtené meg az Unió, amire kiemelkedően fontos, hogy nemet mondjunk. Dopeman is erre hívta fel a figyelmet legújabb videójában.

Dopeman elmondása szerint a Nemzeti Petíció kitöltése minden magyarnak kulcsfontosságú (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman ismét őszintén beszélt

A bajban támogatom Ukrajnát, de nem támogatom az ukránok vérének, európai uniós hitelből felvett hitelből való ontását. Ez rövid távon az Európai Unió, benne Magyarország és egyben Ukrajna tragikus bukásához fog vezetni

– mondta közösségi oldalán a rapper.

Pityinger László egy megoldást lát erre a problémára, amihez minden magyar ember kelleni fog. „Írd alá a Nemzeti Petíciót és mondj nemet az ördögnek!” - szólt a hazai polgárokhoz Dopeman.

Dopeman sem ért egyet az elromlott brüsszeli politikával (Fotó: Ladoczki Balázs)

Ebből áll a Nemzeti Petíció

Orbán Viktor már korábban elárulta, hogy pontosan milyen kérdésekben kell döntést hoznia a magyar embereknek.

Mondjunk nemet az orosz-ukrán háború finanszírozására!

Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!

Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

Tehát a magyar állampolgárok ezekben a témákban árulhatják el véleményüket. Dopeman mellett a magyar kormány tagjai is arra ösztönzik az embereket, hogy minél többen írják alá a Nemzeti Petíciót - írja a Bors.