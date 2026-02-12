„Eskü, megteszem” – Meglepő dolgot kért Curtis kedvese, megkapja
Vajon viccelt vagy sem Barnai Judit? Hamarosan kiderül az igazság Curtis kedveséről.
Vasárnap indul a 2026-os A Nagy Duett, melyben újabb hírességek állnak színpadra. A szereplők között ot lesz az újpesti rapper és persze Curtis kedvese, Barnai Judit is. Sokan drukkoltak nekik a 2025-ös Ázsia Expresszben is, s most ismét lehet értük szorítani. Igaz, Judie friss Instagram-bejegyzése adhat okot némi aggódásra. Vagy mégsem? Egy biztos: kérésének több hozzászóló is eleget tesz. Jöjjenek a részletek!
Curtis kedvese állítja: az énekhangjával vallatni lehetne
Én csak annyit szeretnék kérni majd, ha mi jövünk, némítsátok le a tévét, és szavazzatok ránk! Hálásan köszönöm a megértést!
– írja Instagram-oldalán Judie. Többen is megígérték, hogy eleget tesznek a kérésének.
Ezt kérni sem kell, le lesz némítva!
– kommentelt egy rajongó.
Eskü megteszem. Annyira átjön, milyen cuki vagy. Hajrá, menni fog!
– jegyezte meg más.
Annyira csak nem lesz rossz a hangod!
– fogalmazott valaki.
Vallatni lehetne vele… Komolyan mondom.
– reagált Curtis kedvese.
