RETRO RÁDIÓ

„Döbbenetes belegondolni” - Curtis elárulta, mi változtatta meg az életét

Curtis közösségi oldalán megosztott emléke visszarántotta őt a múltba.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 16:50
Curtis rapper Újpest

 Curtis egy megható emléket idézett fel. A rapper 14 évvel ezelőtt édesanyjának segített havat lapátolni Újpesten. Az azóta megtett út szinte felfoghatatlan. Curtis számára ezek az emlékek adják a legnagyobb kapaszkodót - írja a Bors.

Curtis 14 éve még havat lapátolt gondnok édesanyjával
Curtis 14 éve még havat lapátolt gondnok édesanyjával (Fotó: Mediaworks archív)

Curtis 14 éve még teljesen más életet élt

Curtis a közösségi oldalán osztott meg néhány 14 évvel ezelőtti régi képet, amelyen édesanyjával havat lapátol egy újpesti lakótelepen. Akkoriban az édesanyja gondnokként dolgozott, egy óriási ház és annak környéke tartozott hozzá, a takarítástól a rendben tartásig minden az ő feladata volt. Curtis számára természetes volt, hogy segít: „Így nőttünk fel, hogy édesanyámat rendszeresen segítettük, miután édesapám elment, és egyedül nevelt engem.

A Borsnak mesélt arról, mennyire különös érzés volt szembesülni ezzel az emlékkel. Elmondása szerint a közösségi oldalak néha kendőzetlenül őszinték: feldobják a múltat, és emlékeztetik az embert arra, honnan indult. 

Én ugye szoktam mondani, hogy én újpesti, lakótelepi gyerek vagyok – és ez egy nagyon kedves emlék, amit megosztottam. Édesanyámmal éppen havat lapátoltunk, még együtt éltem ekkor vele. Már abbahagytam a focit és rappeltem aktívan, a környéken már ismertek. Döbbenetes belegondolni, hogy alig két hónappal később kiadtuk a Belehalok című dalt, ami megváltoztatta az életemet

– mesélte Curtis a képek készültekor megélt emlékeit. 

„Egy vagyok közülük”

A földön maradásban nagy szerepe van a családjának és a baráti körének is. 

Ami a Belehalokkal jött és amit most élek, azt nem láttam jönni. Nyilván alapból fontos, hogy legyenek álmaink és higgyünk benne, merjünk többet belelátni, mint amit a külvilág lát, hisz. Így tudjuk elérni. De hogy ilyen szintig jussak, jussunk a zenekarral – ezt nem hittem el. Olyan távolinak tűnt a panelrengetegben, pláne nézve ezeket a képeket is, ahogy havat lapátolok. Messzinek, távolinak, hihetetlennek tűnik.

A siker azonban nem szállt a fejébe. Curtis szerint ezek az emlékek önismereti utazásra hívják, és visszarántják a talajra. Úgy érzi, amit most él, az áldás, és bár sok tehetséges magyar van, valamiért neki sikerült, amiért nagyon hálás az Istennek. Éppen ezért üzeni a fiataloknak: merjenek hinni magukban és az álmaikban.

Curtis felesége, Judit mellett megtalálta a boldogságot, tavaly házasodtak össze, azóta még teljesebb és boldogabb az élete. A hétköznapokban pedig ugyanaz a srác maradt: egy Újpest meccs alkalmával sem a VIP-ben ül, hanem a barátaival megy a lelátóra, az Újpest FC szurkolói közé. „Egy vagyok közülük” – vallja, és talán éppen ez az, amiért a sikerei ellenére is hiteles maradt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu