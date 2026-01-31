Izgalmas kérdések sorát kapta a kosárlabdázó Barnai Judit a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének videójában. Curtis felesége elárulta, kinek a hatására kezdett el kosárlabdázni, kivel cserélne egy napra és miért, s azt is, milyen szuperképességet választana, ha megtehetné. Az egyik kérdés pedig arra irányult, hogy mi a meccs előtti elmaradhatatlan szokása. Meg fogsz lepődni!

Curtis felesége meccs előtt hat órával már nem eszik! (Fotó: Bánkúti Sándor)

Gondoltad volna? Curtis felesége elárulta: előtte hat órával már nem eszik

A meccsnapomnak a rutinja igazából abból áll, hogy mindenképp tésztát kell, hogy egyek aznap. És hat órával a meccs előtt eszem utoljára, tehát utána hat órán keresztül már semmit. És nem mindegy, hogy milyen sorrendben pakolom be a meccs-cuccaimat a táskámba

– árulta el Judie. S hogy egy kis titokzatosságot is hagyjon, hiába kérdeztek rá, nem árulta el, hogy milyen sorrendben pakolja be a meccs-cuccait a táskába.

Nézd meg a teljes videót, amit Barnai Judit is megosztott az Instagram-oldalán!