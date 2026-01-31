RETRO RÁDIÓ

Curtis felesége elárulta: előtte hat órával már nem eszik

Barnai Judit bevallotta: mit eszik előtte. Curtis felesége ugyanakkor egy kis titkot megtartott magának.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.01.31. 18:30
Barnai Judit kosárlabda Curtis

Izgalmas kérdések sorát kapta a kosárlabdázó Barnai Judit a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének videójában. Curtis felesége elárulta, kinek a hatására kezdett el kosárlabdázni, kivel cserélne egy napra és miért, s azt is, milyen szuperképességet választana, ha megtehetné. Az egyik kérdés pedig arra irányult, hogy mi a meccs előtti elmaradhatatlan szokása. Meg fogsz lepődni!

Curtis felesége, curtis-05-BORS
Curtis felesége meccs előtt hat órával már nem eszik! (Fotó: Bánkúti Sándor)

Gondoltad volna? Curtis felesége elárulta: előtte hat órával már nem eszik 

A meccsnapomnak a rutinja igazából abból áll, hogy mindenképp tésztát kell, hogy egyek aznap. És hat órával a meccs előtt eszem utoljára, tehát utána hat órán keresztül már semmit. És nem mindegy, hogy milyen sorrendben pakolom be a meccs-cuccaimat a táskámba

– árulta el Judie. S hogy egy kis titokzatosságot is hagyjon, hiába kérdeztek rá, nem árulta el, hogy milyen sorrendben pakolja be a meccs-cuccait a táskába.
Nézd meg a teljes videót, amit Barnai Judit is megosztott az Instagram-oldalán!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
