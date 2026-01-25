Képtelenség máshova nézni: köldökig kivágott ruhában ünnepelt Barnai Judit

Barnai Judit a napokban ünnepelte a születésnapját. A férje, Curtis ebből az alkalomból elvitte egy étterembe, ám az ünneplésnek itt még koránt sem volt vége...

Barnai Judit hatalmasat villantott – Fotó: Máté Krisztián

Barnai Judit köldökig kivágott ruhában jelent meg a születésnapi buliján

Ugyanis a csinos sportolónak volt egy külön születésnapi bulija is, amelyen a legjobb barátai is részt vehettek. Barnai Judit az eseményről most fotókat osztott meg a közösségi oldalán, amivel azonnal lázba hozta a rajongókat. A képeken a kosárlabdázó egy szexi, köldökig kivágott ruhában látható.

Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok nekem, mert ilyen csodás barátok/család ritka, hogy vannak az ember életében. Minden rosszat, ami a kinti világban történik, elfeledtetik velem. Miattatok szép az élet igazán. Nagyon szeretlek titeket. Mindig maradjatok mellettem, azt kívánom, mert nálatok több nem is kell

– olvasható Barnai Judit bejegyzésében.

Íme a gyönyörű kosárlabdázóról készült fotók: