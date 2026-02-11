Meg kell zabálni: így nevet A Nagy Duett sztárjának kislánya

Nézni és olvasni is szívmelengető Bódi Megyer friss Instagram-bejegyzését. A 2026-os A Nagy Duett sztárja nevető kislányáról osztott meg egy meghitt, szülinapi családi videót.

Szívmelengető pillanatot osztott meg kislányáról A Nagy Duett sztárja, Bódi Megyer. A saját testvére szólt be neki az Instagramon (Fotó: MATE KRISZTIAN / Metropol)

Saját testvére szólt be A Nagy Duett sztárjának

Tudjátok mennyire örülök, hogy a kislányom érti a poénjaimat és így nevet rajtuk mindig

– írta a videó mellé Bódi Megyer.

A szívnek kedves sorok és képsorok varázsába a hozzászólások között Megyer testvére, Bódi Hunor rondított bele, mindössze három szóval: „Rajta kívül senki.”

Hunor, hogy tompítsa a beszólás élét, könnyezve nevető szmájlit és szívecskét is tett a komment végére. Egy ilyen kis odaszúrás nem üthet éket a két testvér közé, hiszen a Bódi tesókra február 15-én, vasárnap, A TV2 A Nagy Duett színpadán közösen kell bizonyítania.