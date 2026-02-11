RETRO RÁDIÓ

Meg kell zabálni: így nevet A Nagy Duett sztárjának kislánya

Szívből jövő nevetés, szívből jövő vallomás. Mesés pillanatot osztott meg A Nagy Duett sztárja.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.11. 17:00
A Nagy Duett nevetés humor

Nézni és olvasni is szívmelengető Bódi Megyer friss Instagram-bejegyzését. A 2026-os A Nagy Duett sztárja nevető kislányáról osztott meg egy meghitt, szülinapi családi videót.

A 2025-ös Ázsia Expresszt megnyerték, 2026-ban A Nagy Duett vár a Bódi tesókra
Szívmelengető pillanatot osztott meg kislányáról A Nagy Duett sztárja, Bódi Megyer. A saját testvére szólt be neki az Instagramon (Fotó: MATE KRISZTIAN / Metropol)

Saját testvére szólt be A Nagy Duett sztárjának

Tudjátok mennyire örülök, hogy a kislányom érti a poénjaimat és így nevet rajtuk mindig

– írta a videó mellé Bódi Megyer.

A szívnek kedves sorok és képsorok varázsába a hozzászólások között Megyer testvére, Bódi Hunor rondított bele, mindössze három szóval: „Rajta kívül senki.”

Hunor, hogy tompítsa a beszólás élét, könnyezve nevető szmájlit és szívecskét is tett a komment végére. Egy ilyen kis odaszúrás nem üthet éket a két testvér közé, hiszen a Bódi tesókra február 15-én, vasárnap, A TV2 A Nagy Duett színpadán közösen kell bizonyítania.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
