Chris Hemsworth súlyos betegséget örökölhet nagyapjától

A híres hollywoodi színész Chris Hemsworth őszintén beszélt arról, hogy családja miért nem akar szembenézni a kórtörténetével, miután megtudta, hogy magas a kockázata, hogy kialakul nála is ez a neurológiai rendellenesség, akárcsak az apjánál.

Chris Hemsworth is veszélyben lehet Fotó: mw archív

Chris Hemsworth őszintén beszél apja betegségéről

Chris Hemsworth, akit leginkább Thor megformálójaként ismerhetünk a Marvel filmes univerzumból, idén újra el fogja játszani a Bosszúállók: Ítéletnap című filmben a mennydörgés istenét.

A híres színész tavaly árulta el, hogy édesapjánál Alzheimer-kórt diagnosztizáltak. Tavaly kiadott egy dokumentumfilmet édesapjával, Craiggel, melynek címe, A Road Trip to Remember, azaz Egy emlékezetes utazás, mely során emlékeket szereznek együtt.

Érdekes volt egyáltalán belegondolni. Természetesen sokan aggódtak és izgulnak, hogy ezt hogyan fogják fogadni és bemutatni

- idézi a színészt az Unilad.

A Road Trip To Remember Chris második projektje a National Geographic-kal. 2022-ben megjelent a Limitless című sorozata, amelyben a hosszú élettartamot kutatta. A műsorban családja Alzheimer-kórral kapcsolatos történetét vizsgálta, mivel anyai nagyapja is szenvedett ebben a neurológiai rendellenességben. A Limitless-ben elárulta, hogy genetikai hajlamának köszönhetően nyolc-tízszer nagyobb eséllyel alakul ki nála az Alzheimer-kór.

Nem volt könnyű döntés számára, hogy mindezt nyilvánosságra hozza.

„Azon tűnődtem, hogy vajon túl sok mindenbe avatom-e be embereket. Vajon többé nem fognak hinni az akciófilm-sztárban vagy a Marvel-karakterben? És vajon akarom-e, hogy az emberek ennyire megismerjék a félelmeimet és bizonytalanságaimat?”

Chris Hemsworth szerint édesapja örült ennek a dokumentumfilmnek, szerinte ez egy időre erőt adott neki, és felidézte azokat az emlékeket, amelyek elvesztek belőle. Arról is beszélt, hogy apja diagnózisa után lassított karrierjén, hogy több időt tölthessen vele és saját gyermekeivel.

„Az apám nem lesz itt örökké. A gyerekeim most 11 és 13 évesek. Azok az éjszakák, amikor veszekedtek, hogy ki aludhat az ágyunkban, hirtelen már nem is léteznek többé.”

Úgy fogalmazott, hogy jobban tudatosult benne a dolgok valódi jelentősége.