A Bódi tesók kifakadtak: Talán túlságosan rájátszottak a produkcióra?

A Bódi tesók kemény értékelést kaptak a zsűritől, ami rádöbbentette őket, hogy nincs szükségük túlzásokra a színpadon, a saját, természetes humoruk önmagában is működik.

A Bódi tesókat sokként érte, hogy a zsűri nem tartotta szórakoztatónak az előadásukat Fotó: TV2

A Bódi tesók nagy kritikát kaptak és nem teljesen értenek vele egyet

Péterffy Lili az interjúban elárulta, hogy egyszerre áldás és átok, ha utolsónak lépnek fel. Ilyenkor több idő van felkészülni, de a több idő azt is jelenti, hogy jobban el tud uralkodni rajtuk az izgalom és a szorongás. A Nagy Duett versenyzői a zsűri kritikái ellenére úgy érzik, hogy előadásuk nem volt rossz, ők jó érzéssel álltak a színpadon.

Lehet, hogy a zsűri máshogy látta vagy máshogy fogalmazott, viszont én belülről - nem azt mondom, hogy ezt jónak éreztem -, de azt mondom, hogy én a legjobb tudásom szerint cselekedtem

A testvérek úgy érezték, igazi "fejcsapás" volt rájönniük, hogy míg ők szórakoztatónak tartották a produkciójukat, a zsűri teljesen másképp látta azt.

Kábé azt éreztem, hogy itt kivégeznek minket, közben mi meg szórakozni jöttünk

A testvérek letörten távoztak a kritikát követően, ám később belátták, hogy valóban túlzásba vitték az előadásukat. Elhatározták, hogy változtatnak ezen, hiszen ők maguk is felismerték, min kell javítaniuk.

Erre pedig meg is van az esélyük, hiszen vasárnap 18:55 perctől indul a Nagy Duett második élő adása, és már azt is lehet tudni, hogy milyen produkciókkal állnak színpadra a műsor sztárjai.