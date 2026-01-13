RETRO RÁDIÓ

„Rádnézek megfagyok” - sokkolta a rajongókat legfrissebb fotóival az Exatlon sztárja

Hogy nem fázott a csinos sportoló?!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 14:00
Szente Gréti neve sokaknak a TV2 sportrealityjéből, az Exatlon Hungaryből lehet ismerős. A csinos sportoló történelmet írt azzal, hogy megnyerte a műsor 3. valamint a All Star évadát is.

Szente Gréta SZL_3625
Szente Gréti sokkolta a rajongókat legfrissebb fotóival Fotó: Szabolcs László

Szente Gréti a szabadban pilatesezett, rajongói ledöbbentek tőle

Szente Gréti most egy friss fotósorozatot mutatott a közösségi oldalán, amivel egyúttal sokkolta a rajongóit is. A sportoló a képeken éppen pilátesezik, azonban ezt nem egy teremben, hanem kint a szabadban, fagyos körülmények között teszi.

Pilates. bárhol, bármikor

- olvasható a TV2 sztárjának posztjában.

A követői a fotók láttán nem tudtak elmenni szó nélkül. Sokan nem értették, hogy nem fázott ebben a cudar időben Szente Gréti.

„Rádnézek megfagyok” - fogalmazott az egyik kommentelő.

„De jó ez a kép...!” - jegyezte meg egy másik hozzászóló.

„Nagyon ügyes vagy” - írta egy harmadik rajongó.

Mutatjuk Szente Gréti fotóit:

 

