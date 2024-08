Apró bikiniben pózol az Exatlon Hungary kétszeres győztese

Lassan vége a nyárnak, és a szomorú hír a férfiaknak, hamarosan eltűnnek a közösségi oldalakról a szexi, bikinis, fürdőruhás, pózolós fotócunamik. Rohamosan közeledünk az ősz felé, de szerencsére hazai sztárjaink kihasználják az évszak utolsó néhány hetét, van, aki külföldön, míg mások belföldön élvezik a nap sugarait. Így van ezzel a TV2 egyik legnépszerűbb vetélkedőjének, az Exatlon Hungarynak a kétszeres női győzetese is, Szente Gréti.

Az Exatlon Hungary dupla győzelmet hozott a csinos lánynak (Fotó: Szabolcs László)

Az Exatlon Hungary sztárja bikinis fotóival felrobbantotta a netet

A csinos fiatal lány ugyanis kihasználva a jó időt, egy homokos partot választott a barnuláshoz. Gréta sem tartozik a szégyenlős típusok közé – bár tegyük hozzá, nincs is mit takargatnia –, az elmúlt hónapokban számos bikinis fotót osztott meg Instagram-oldalán. Jellemzően azért visszafogottabb képek kerülnek fel róla a világhálóra, időnként egy-egy merészebb fotón is pózol. A sportos, szőke lány legújabb felvételén, aprócska virágos bikiniben mutatta meg izmos testét. Sőt egy egész fotósorozatot posztolt, mellyel a nyaralás legszebb pillanatait osztotta meg követőivel. Bizony pihenés ide vagy oda, a mozgást soha, sehol nem hagyja ki, így még a legnagyobb melegben is futócipőt húz, hogy lerója a napi kilométereket.

Szerelmet vallottak a sportos lánynak

És ahogy az lenni szokott, a közel 65 ezres követőtábora ezúttal sem hagyta szó nélkül a látottakat, és rengetegen dicsérték meg csodálatos, mondhatni tökéletes alakját.

„Gyönyörű szexi angyal ❤️❤️❤️❤️❤️” – bókolt az egyik rajongója.

„Bomba vagy Gréti!!! ❤️ – dicsérte egy követője.

„Nagyon szerelmes vagyok valakibe 😍❤️” – poénkodott valaki.