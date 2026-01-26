Stanley Tucci: „16 év után is szerelmes vagyok a feleségembe!”

A tehetséges művész, aki olyan sikerfilmekben játszott, mint Az ördög Pradát visel és Az éhezők viadala-franchise, nemrég ismét reflektorfénybe került a Fountain of Youth című kalandfilmben. De ha épp nem forgat és nem utazik, Stanley Tucci csak egy átlagos apuka. A második feleségével egy egész gyereksereggel osztozik az otthonukon.

Stanley Tucci Az ördög Pradát visel című filmben is remek alakítást nyújtott

Fotó: Dave Benett/Hot magazin/Getty images

„Szerencse, hogy Tuccit az Isten is apának teremtette, mivel két házasságból öt gyereke született” – árulta el egy informátor az UsWeeklynek. – „Az első feleségétől, Kate Spathtól, akivel az asszony 2009-ben bekövetkezett haláláig éltek együtt, három gyereke van: a most huszonöt éves Isabel és Nicolo és a huszonegy éves Camilla. Kate-nek volt két gyereke egy előző kapcsolatából, akiknek a nevelésébe Stanley szintén besegített.”

Stanley Tucci öt gyereke két házasságból született

Az első felesége halála után a gyilkos kórral is megküzdő Tucci lelkére gyógyír volt, amikor megismerte Felicity Blunt irodalmi ügynököt (Emily Blunt színésznő testvérét), akit hamarosan eljegyzett, és egy év múlva össze is házasodtak. Két gyerekük született: a most tízéves Matteo és a hétéves Emilia.

Felicity Blunt és Stenley Tucci házasságából két gyerek született Fotó: VENE/Hot magazin/Profimedia

„Tizenhat év után is szerelmes vagyok a feleségembe!” – árulta el a Hello!-nak Az ördög Pradát visel sztárja. – „Imádom minden porcikáját, minden szavát, mosolyát, homlokráncolását és azt, hogy bár ő brit, teljesen átadta magát az én Itália-mániámnak. Büszke vagyok rá, hogy a gyerekeim örökölték az olasz ételek iránti szeretetemet, Felicity pedig velem tart, még a főztömet is szereti! Otthon állandóan főzök. Nicolo fiam séfként dolgozik Londonban, az ő kritikájától félnék, de a többiekkel mindent megetetek. Isabel sminkes, Camilla jelenleg Rómában tanul, és imádja a várost. Az összes gyerekem kötődik Olaszországhoz, a még élő rokonaimhoz. Közös bennük az étel szeretete és minden, ami ezzel kapcsolatos. A szüleim hihetetlenül jól főznek, miattuk megszállottan rajongok az olasz ételekért. Talán azért annyira sikeresek a műsoraim is, mert átjön, hogy szívből kötődöm Itáliához. Jó érzés, hogy a családom is így érez” – idézte a színész szavait a Hot! magazin.