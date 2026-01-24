RETRO RÁDIÓ

„Kitépett egy csontdarabot a bokájából” – Madár Veronika férje horrorbalesetet szenvedett!

A színésznő jó ideje távol tartja magát a közösségi médiától, ő maga azonban azt mondja, nem bánja, hogy így alakult. Madár Veronika lapunknak mesélt színházról, hamis világról és házassági évfordulójukon történt extrém balesetükről is.

Szerző: M. K.
Létrehozva: 2026.01.24. 13:30
Módosítva: 2026.01.24. 14:44
Madár Veronika Egyiptom baleset

Madár Veronika Jóban Rosszban karaktere Galambos Gyöngyi volt, sokan a mai napig erre a szerepére emlékeznek leginkább. A sorozat éppen januárban volt 21 éve, hogy elindult az első epizóddal, amelyben a színésznő a legelejétől a legvégéig játszott. Bár a nézők tizenhét éven keresztül folyamatosan a képernyőn láthatták őt, egy ideje távol tartja magát a nyilvánosságtól, na persze, csak ami a közösségi médiát illeti.

Madár Veronika tudatosan maradt távol a közösségi oldalaktól.
Madár Veronika Instagram oldala jóformán két éve inaktív, tudatosan maradt távol a közösségi oldalaktól, extrém helyzetekről azonban bőven tud mesélni (Fotó: ATTILA TRENKA)

Madár Veronika férje alaposan pórul járt a házassági évfordulójukon

A színésznő lapunknak adott interjújában elárulta, hogy bár távolmaradása a rendszeres posztolásoktól tudatos volt, nem jelenti azt, hogy ne keveredne állandóan valamilyen hétköznapi kalandba, mint például nemrég a házassági évfordulóján. „Évek óta szokásunk, hogy Egyiptomba megyünk megünnepelni az évfordulót, ezúttal viszont nem Kairóba mentünk, hanem El-Alamein, Alexandria, Port Said részekre és nagyon szépen fel voltak osztva a napok, minden be volt tervezve, hogy hol, mennyi időt töltünk, miket nézünk meg. 

A meglepetés akkor jött, amikor El-Alameinben a férjem, Richárd egy II. Világháborús emlékműnél eltörte a lábát és az alexandriai kórházban hiába röntgenezték, nem értették elsőre, hogy mi történt vele. Kiderült, hogy egy úgynevezett avulziós csonttörése volt, vagyis megrándult az ínszalagja, ami kitépett egy csontdarabot a bokájából. Innentől kezdve kicsit más irányt vett a nyaralás, de végigcsinált mindent, az összes hotelben hoztak neki kerekesszéket, vettünk mankót, az már más kérdés, hogy a tengerparton a lefüggönyözött pavilonban ücsörgött csak, amíg én a tengerben úszkáltam

meséli pár hónappal az eset után már mosolyogva Vera, aki hozzátette, hogy a hazautazásnál a történet még vicces fordulatot is vett. A balesetet aztán be is kellett jelenteni, ami technikailag úgy nézett ki, hogy a reptéren már mindenhol vártak minket kerekesszékkel és a repülőre is emelőszerkezettel emeltek fel. 

Beszállt a turista osztály, aztán a business class, majd velük szemben megnyitottak nekünk egy külön bejáratot is, az utasok pedig csak annyit láttak, hogy jön Richárd, nagy kalappal, én mögötte napszemüvegben, kendővel a fejemen, mint a legnagyobb sztárok három ember kíséretében, az utasok meg néztek ránk nagy kerek szemekkel. Ekkorra már nem is voltak nagy fájdalmai, úgyhogy őszintén szólva nagyon jól szórakoztunk a szituáción

 

20220701 MADÁR VERONIKA 4O9A1042 KUNOS
Madár Vera férje teljesen helyrejött a baleset után (Fotó: KUNOS ATTILA)

Madár Vera tanácstalan, hogy hogyan tovább

Na persze, nem a munkájában, hanem azzal kapcsolatban, hogy mitévő legyen a social mediában, mivel gyakorlatilag két éve nem tett közzé bejegyzést, így a visszatérés is igényelne némi tudatosságot

Az az igazság, hogy nem tudom, mi a jó megoldás, ha summázom az elmúlt két évet valahogyan, vagy ha csak simán visszatérek, mintha mi sem történt volna. Egyszerűen elteltek a hónapok és jól esett a csend. Pedig megfordultam műsorokban, fotózásokon, nagyon különleges helyeken jártunk Richárddal és persze folyamatosan játszom színházakban. Nagyon sok érdekességet tudnék mutatni, de nincs most ennyi kapacitásom erre a munka miatt.

A színésznő elárulta, korábban volt róla szó, hogy kiadja másnak a közösségi oldala kezelését, de annyira nem sikerült megtalálni a közös hangot, hogy inkább csak rossz tapasztalat lett belőle

Olyanokat rakott ki, hogy levágta róla a fél lábam, olyan idézetekkel, hogy kirázott tőle a hideg. Én csak annyit akartam, hogy néhány fotó mellé írjon néhány mondatot, de aztán viszonylag gyorsan ez a projekt félbeszakadt. Én már régen tudom, hogy ami neked fontos, azt neked kell megcsinálni

Madár Veronika egyébként a napokban Kecskeméten és Pécsett is játszik, mint mondja, most új bemutatói lesznek, emiatt mindig nagyon izgul.

„Játszom majd a Könnyű erkölcsök című darabban és Moravetz Leventével a ‘Közjegyző az emeleten’ című darabban is, vele nagyon szeretek együtt dolgozni; magát a darabot is nagyon szeretjük Suhajda Dániel, Szőke Zoltán és Gyebnár Csekka kollégáimmal. Az én szerepem gyakorlatilag egy őrület, 90 éves vagyok az elején, aztán egy 30-40 éves díva, a végén pedig özvegyként zárom. Ezen kívül Budapesten a Pódium Színházban, Bednai Natália társulatával három darabban játszom folyamatosan, így néha nehéz megoldani a logisztikát, de továbbra is ez az életem, nagyon szeretek színpadon lenni és játszani.”

 

