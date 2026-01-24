„Kitépett egy csontdarabot a bokájából” – Madár Veronika férje horrorbalesetet szenvedett!

Madár Veronika Jóban Rosszban karaktere Galambos Gyöngyi volt, sokan a mai napig erre a szerepére emlékeznek leginkább. A sorozat éppen januárban volt 21 éve, hogy elindult az első epizóddal, amelyben a színésznő a legelejétől a legvégéig játszott. Bár a nézők tizenhét éven keresztül folyamatosan a képernyőn láthatták őt, egy ideje távol tartja magát a nyilvánosságtól, na persze, csak ami a közösségi médiát illeti.

Madár Veronika Instagram oldala jóformán két éve inaktív, tudatosan maradt távol a közösségi oldalaktól, extrém helyzetekről azonban bőven tud mesélni (Fotó: ATTILA TRENKA)

Madár Veronika férje alaposan pórul járt a házassági évfordulójukon

A színésznő lapunknak adott interjújában elárulta, hogy bár távolmaradása a rendszeres posztolásoktól tudatos volt, nem jelenti azt, hogy ne keveredne állandóan valamilyen hétköznapi kalandba, mint például nemrég a házassági évfordulóján. „Évek óta szokásunk, hogy Egyiptomba megyünk megünnepelni az évfordulót, ezúttal viszont nem Kairóba mentünk, hanem El-Alamein, Alexandria, Port Said részekre és nagyon szépen fel voltak osztva a napok, minden be volt tervezve, hogy hol, mennyi időt töltünk, miket nézünk meg.

A meglepetés akkor jött, amikor El-Alameinben a férjem, Richárd egy II. Világháborús emlékműnél eltörte a lábát és az alexandriai kórházban hiába röntgenezték, nem értették elsőre, hogy mi történt vele. Kiderült, hogy egy úgynevezett avulziós csonttörése volt, vagyis megrándult az ínszalagja, ami kitépett egy csontdarabot a bokájából. Innentől kezdve kicsit más irányt vett a nyaralás, de végigcsinált mindent, az összes hotelben hoztak neki kerekesszéket, vettünk mankót, az már más kérdés, hogy a tengerparton a lefüggönyözött pavilonban ücsörgött csak, amíg én a tengerben úszkáltam

– meséli pár hónappal az eset után már mosolyogva Vera, aki hozzátette, hogy a hazautazásnál a történet még vicces fordulatot is vett. A balesetet aztán be is kellett jelenteni, ami technikailag úgy nézett ki, hogy a reptéren már mindenhol vártak minket kerekesszékkel és a repülőre is emelőszerkezettel emeltek fel.

Beszállt a turista osztály, aztán a business class, majd velük szemben megnyitottak nekünk egy külön bejáratot is, az utasok pedig csak annyit láttak, hogy jön Richárd, nagy kalappal, én mögötte napszemüvegben, kendővel a fejemen, mint a legnagyobb sztárok három ember kíséretében, az utasok meg néztek ránk nagy kerek szemekkel. Ekkorra már nem is voltak nagy fájdalmai, úgyhogy őszintén szólva nagyon jól szórakoztunk a szituáción