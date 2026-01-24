„Kitépett egy csontdarabot a bokájából” – Madár Veronika férje horrorbalesetet szenvedett!
A színésznő jó ideje távol tartja magát a közösségi médiától, ő maga azonban azt mondja, nem bánja, hogy így alakult. Madár Veronika lapunknak mesélt színházról, hamis világról és házassági évfordulójukon történt extrém balesetükről is.
Madár Veronika Jóban Rosszban karaktere Galambos Gyöngyi volt, sokan a mai napig erre a szerepére emlékeznek leginkább. A sorozat éppen januárban volt 21 éve, hogy elindult az első epizóddal, amelyben a színésznő a legelejétől a legvégéig játszott. Bár a nézők tizenhét éven keresztül folyamatosan a képernyőn láthatták őt, egy ideje távol tartja magát a nyilvánosságtól, na persze, csak ami a közösségi médiát illeti.
Madár Veronika férje alaposan pórul járt a házassági évfordulójukon
A színésznő lapunknak adott interjújában elárulta, hogy bár távolmaradása a rendszeres posztolásoktól tudatos volt, nem jelenti azt, hogy ne keveredne állandóan valamilyen hétköznapi kalandba, mint például nemrég a házassági évfordulóján. „Évek óta szokásunk, hogy Egyiptomba megyünk megünnepelni az évfordulót, ezúttal viszont nem Kairóba mentünk, hanem El-Alamein, Alexandria, Port Said részekre és nagyon szépen fel voltak osztva a napok, minden be volt tervezve, hogy hol, mennyi időt töltünk, miket nézünk meg.
A meglepetés akkor jött, amikor El-Alameinben a férjem, Richárd egy II. Világháborús emlékműnél eltörte a lábát és az alexandriai kórházban hiába röntgenezték, nem értették elsőre, hogy mi történt vele. Kiderült, hogy egy úgynevezett avulziós csonttörése volt, vagyis megrándult az ínszalagja, ami kitépett egy csontdarabot a bokájából. Innentől kezdve kicsit más irányt vett a nyaralás, de végigcsinált mindent, az összes hotelben hoztak neki kerekesszéket, vettünk mankót, az már más kérdés, hogy a tengerparton a lefüggönyözött pavilonban ücsörgött csak, amíg én a tengerben úszkáltam
– meséli pár hónappal az eset után már mosolyogva Vera, aki hozzátette, hogy a hazautazásnál a történet még vicces fordulatot is vett. A balesetet aztán be is kellett jelenteni, ami technikailag úgy nézett ki, hogy a reptéren már mindenhol vártak minket kerekesszékkel és a repülőre is emelőszerkezettel emeltek fel.
Beszállt a turista osztály, aztán a business class, majd velük szemben megnyitottak nekünk egy külön bejáratot is, az utasok pedig csak annyit láttak, hogy jön Richárd, nagy kalappal, én mögötte napszemüvegben, kendővel a fejemen, mint a legnagyobb sztárok három ember kíséretében, az utasok meg néztek ránk nagy kerek szemekkel. Ekkorra már nem is voltak nagy fájdalmai, úgyhogy őszintén szólva nagyon jól szórakoztunk a szituáción
Madár Vera tanácstalan, hogy hogyan tovább
Na persze, nem a munkájában, hanem azzal kapcsolatban, hogy mitévő legyen a social mediában, mivel gyakorlatilag két éve nem tett közzé bejegyzést, így a visszatérés is igényelne némi tudatosságot.
Az az igazság, hogy nem tudom, mi a jó megoldás, ha summázom az elmúlt két évet valahogyan, vagy ha csak simán visszatérek, mintha mi sem történt volna. Egyszerűen elteltek a hónapok és jól esett a csend. Pedig megfordultam műsorokban, fotózásokon, nagyon különleges helyeken jártunk Richárddal és persze folyamatosan játszom színházakban. Nagyon sok érdekességet tudnék mutatni, de nincs most ennyi kapacitásom erre a munka miatt.
A színésznő elárulta, korábban volt róla szó, hogy kiadja másnak a közösségi oldala kezelését, de annyira nem sikerült megtalálni a közös hangot, hogy inkább csak rossz tapasztalat lett belőle.
Olyanokat rakott ki, hogy levágta róla a fél lábam, olyan idézetekkel, hogy kirázott tőle a hideg. Én csak annyit akartam, hogy néhány fotó mellé írjon néhány mondatot, de aztán viszonylag gyorsan ez a projekt félbeszakadt. Én már régen tudom, hogy ami neked fontos, azt neked kell megcsinálni
Madár Veronika egyébként a napokban Kecskeméten és Pécsett is játszik, mint mondja, most új bemutatói lesznek, emiatt mindig nagyon izgul.
„Játszom majd a Könnyű erkölcsök című darabban és Moravetz Leventével a ‘Közjegyző az emeleten’ című darabban is, vele nagyon szeretek együtt dolgozni; magát a darabot is nagyon szeretjük Suhajda Dániel, Szőke Zoltán és Gyebnár Csekka kollégáimmal. Az én szerepem gyakorlatilag egy őrület, 90 éves vagyok az elején, aztán egy 30-40 éves díva, a végén pedig özvegyként zárom. Ezen kívül Budapesten a Pódium Színházban, Bednai Natália társulatával három darabban játszom folyamatosan, így néha nehéz megoldani a logisztikát, de továbbra is ez az életem, nagyon szeretek színpadon lenni és játszani.”
