21 évvel ezelőtt indult az ikonikus sorozat: Madár Veronika így emlékezett a kezdetekre

Madár Veronika a kezdetektől az utolsó epizódig részese volt a Jóban Rosszban sorozatnak, de azt talán kevesen tudják róla, hogy több véletlennek is köszönhette, hogy ez így alakult. Castingról, döntésekről és a sorozat alakulásáról beszélgettünk vele.

Madár Veronika a 2005 januárjában indult Jóban Rosszban állandó főszereplője volt, az elsőtől az utolsó epizódig játszott (Fotó: KUNOS ATTILA)

Madár Veronika: „A Jóban Rosszban címe akkoriban még meg sem volt”

Az ikonikus sorozat első epizódja 2005. január 23-án került adásba, a forgatások azonban már 2004 augusztusában megkezdődtek. Madár Veronika elárulta, hogy az első néhány hónapban még azt sem tudták, hogy mi lesz a címe.

Egy egyetemi társam mondta nekem, hogy lesz egy szereplőválogatás, ő két évfolyammal fölöttem járt és kint volt nyári gyakorlaton a Tv2-nél. Ő mondta, hogy a Róna utcai székházban látott egy plakátot, így aztán nagyon sokan az egyetemről küldtük el akkor a jelentkezésünket próba szerencse alapon. Nyár közepén érkezett a hívás, hogy be kellene fáradni próbafelvételre

– kezdi Vera, aki aztán az ominózus napon meglepő módon egyáltalán nem izgult.

Aki egyszer már volt a Csillagvirág utcában, az tudja, hogy nem egyszerű odajutni. 2004-ben nekem már volt egy kezdetleges GPS-em, de sem az, sem a papír térkép nem segített, emlékszem, hogy nagyon sok embert leszólítottam az utcán, sokáig kerestem, kérdezősködtem. Aztán persze sikerült és furcsa módon egyáltalán nem izgultam akkor, pedig egyébként a mai napig megvan ez a tulajdonságom. Valahogy az esélytelenek nyugalmával mentem be, úgy voltam vele, mi baj lehet?

A színésznő kifejtette, hogy akkor már pontosan tudta, hogy ez az ő pályája, ezt szeretné csinálni, ugyanakkor nem stresszelt rá a dologra, azt gondolta, ha ez nem sikerül, akkor majd jön más.

Az is lehet, hogy pont emiatt tudtam annyira elengedni magam és ezért sikerült jól a casting. Voltak szituációs gyakorlatok, instrukciókat kaptunk, jeleneteket vettek fel, hogy hogyan tudunk kamera előtt működni. Hosszú casting volt, de nagyon tetszett. Aztán a bonyodalom később érkezett.

Madár Vera gyakorlatilag kétlaki életet kezdett élni

A Jóban Rosszban szereposztása nem sokkal később eldőlni látszott, Vera ekkoriban épp átkérte magát az egyik budapesti egyetemről Miskolcra, itt szeretett volna németet tanulni. Gyakorlatilag éppen elindult a képzés, amikor megkapta a visszajelzést.

A második óránk után kint álltunk a folyosón és egy rejtett számról hívtak, de mivel egy fiatal tanárnővel beszélgettünk épp, nem akartam felvenni. Ő mondta nekem végül, hogy 'Vedd fel, Vera, hátha fontos.’ Ekkor árulták el, hogy gratulálnak, megkaptam a szerepet.

A színésznő szülei azonban nem fogadták olyan kitörő lelkesedéssel a hírt, mint Vera, mint mondja, féltették őt az elkövetkező időszaktól.

Azt gondolták, nemhogy kettő, de egy diplomám se lesz, aggódtak, hogyan fogom tudni összeegyeztetni a teendőimet, s bár nem mondom, hogy könnyű volt, de végülis abszolváltam mindkettőt. Az egyetemen és a forgatásokon is rendszeresen leadtam, hogy mikor kell távol lennem, azért volt belőle konfliktus, de mindig megoldottuk.

S hogy hogyan alakult Madár Veronika Jóban Rosszban karaktere? Mint kiderült, eleinte csak állandó statiszta volt, néhány hónap után azonban jött a meglepetés.