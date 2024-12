Mi lett vele? Így él most a Jóban Rosszban színésznője

Tartja a kapcsolatot a kol­lé­gái­val a Jóban Rosszban című sorozatból, de ma már egészen másként zajlik Madár Veronika élete.

Madár Vera, a Jóban Rosszban színésznője, és férje, Richárd imádnak utazni

Két társulatban is játszik, külföldön turnézik, minikon­certeket ad, és olykor a tévében is megfordul a színésznő. Ennek ellenére még utazni is maradt ideje!

„Idén rengeteget utaztunk; persze kérdés, hogy kinek mi a rengeteg...” – mosolygott Vera. „A férjemmel jártunk idén Szicíliában, Törökországban, Azerbajdzsánban és Egyiptomban. Azért idehaza is kalandoztunk, és elvittem anyukámat is egy csajos napra Ráckevére.”

Különös hobbinak hódol a Jóban Rosszban színésznője

Vera nagy szenvedélye a parfüm, ami elég korán kezdődött nála.

Nagyon anyás és apás voltam 3-4 éves koromban.

„Amikor a szüleim színházba szerettek volna menni, anyunak a sáljára kellett fújnia a kedvenc parfümjéből, és otthagynia nekem, különben üvöltöztem” – árulta el a színésznő a Hot! magazinnak, aki a férjét is „megfertőzte” a gyűjtőszenvedélyével. „Kiderült, hogy hihetetlenül jó a szaglása. Mondtam is neki viccesen, hogy alkalmazhatnák keresőkutyának a reptéren!”

Nagy a harmónia a házasságukban, illetve Vera és az anyukája között is, ami nem véletlen.

Tényleg nagy szeretet van köztünk, de azért tudunk veszekedni is Richárddal és anyuval egyaránt, naponta akár többször is. De a férjem nagyon hasonlít apukámra, én pedig anyukámra, így az élet legfontosabb kérdéseiben egyetértünk

– fejtette ki.