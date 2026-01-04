Így él most a Jóban Rosszban sztárja: „Ez a ZsaZsa félig én vagyok”

A Jóban Rosszban egykori sztárja, Létay Dóra jó ideje eltűnt a bulvárból, a Hot! magazinnak most elárulta, mivel foglalkozik mostanában.

Létay Dóra fiatalon is színésznőnek készült Fotó: Archív/Hot! magazin

Te vagy a társírója az Én, ZsaZsa című sikeres monodrámának. Hogyan született a darab?

„Czeizel Gábor rendező hívott fel azzal, hogy velem képzeli el a Gábor Zsazsa életéről szóló előadást. Azonnal rácsaptam a telefont. Ugyanis éppen olyan előítéletek voltak bennem, mint nagyon sokakban: ez egy gyémántgyűjtő, férjeket halmozó, férfifaló celeb. De Gábor szerencsére nem hagyta annyiban. Végül megnéztem a szöveg első változatát, amit Sándor Anna, a Spinoza Színház igazgatója írt, és azt mondtam, hogy rendben, vállalom, de találjuk meg, mi a közös bennem és Zsazsában. Rengeteg mindent elolvastam tőle és róla, végül a magam képére formáltam a szöveget. Ezért lett Én, ZsaZsa a címe. Ez a Zsazsa félig én vagyok”.

Létay Dóra filmek és sorozatok kapcsán robbant be a köztudatba

Hogyan lettél színésznő?

„Nem tudom, honnan jött, de négyévesen kijelentettem, hogy márpedig színész leszek. Már az óvodában megrendeztem a társaimnak A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét. Nagyon szerettem a verseket: ha felolvastak nekem egyet, szinte azonnal meg is jegyeztem. A szüleim tudták, hogy ez érdekel, ehhez van képességem, be is írattak a Magyar Rádió Gyermekstúdiójába Varsányi Anikóhoz és Vadász Gyulához. Szövegeket, verseket elemeztünk. Anikó nagyon okos, művelt főrendezője volt a rádiónak, szerinte egy gyereknek 200 verset kell tudnia. Hangjátékokban szerepeltünk, olyan művészekkel, mint Csomós Mari vagy Kézdy György.”

Innen jelentkeztél a Pinceszínházba?

„A Toldy gimnáziumba jártam, a Toldy Teátrum tagja voltam, rengeteg díjat hoztunk el fesztiválokról. A Godot-ra várva című darabban fiúszerepet kaptam, én voltam Vladimir. Közben felvettek a Pinceszínházba, Mezei Éva vezette, majd később jött Puskás Tamás, Bodansky György, Novák Eszter.”

Létay Dóra Józsa Imre felesége volt Fotó: Archív/Hot! magazin

Értelmiségi családban nőttél fel – volt valakinek köze a színházhoz?

„Édesanyám pedagógus volt, édesapám mérnök. Legalább hetente egyszer voltunk színházban, moziban, olvastuk az ÉS-t, a HVG-t, a Jelenkort. És ami még nagyon fontos: rendszeresen együtt vacsorázott, hétvégén pedig együtt ebédelt a család, sokat beszélgettünk a művészetről is.”