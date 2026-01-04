Így él most a Jóban Rosszban sztárja: „Ez a ZsaZsa félig én vagyok”
Elsőre felvették a főiskolára. Játszott több vidéki színházban, öt éven át volt a Jóban Rosszban Pongrácz doktornője. Létay Dóra Kim Cattrall magyar hangja a Szex és New York című sorozatban. Jelenleg szabadúszó a Jászai Mari-díjas színésznő.
A Jóban Rosszban egykori sztárja, Létay Dóra jó ideje eltűnt a bulvárból, a Hot! magazinnak most elárulta, mivel foglalkozik mostanában.
Te vagy a társírója az Én, ZsaZsa című sikeres monodrámának. Hogyan született a darab?
„Czeizel Gábor rendező hívott fel azzal, hogy velem képzeli el a Gábor Zsazsa életéről szóló előadást. Azonnal rácsaptam a telefont. Ugyanis éppen olyan előítéletek voltak bennem, mint nagyon sokakban: ez egy gyémántgyűjtő, férjeket halmozó, férfifaló celeb. De Gábor szerencsére nem hagyta annyiban. Végül megnéztem a szöveg első változatát, amit Sándor Anna, a Spinoza Színház igazgatója írt, és azt mondtam, hogy rendben, vállalom, de találjuk meg, mi a közös bennem és Zsazsában. Rengeteg mindent elolvastam tőle és róla, végül a magam képére formáltam a szöveget. Ezért lett Én, ZsaZsa a címe. Ez a Zsazsa félig én vagyok”.
Létay Dóra filmek és sorozatok kapcsán robbant be a köztudatba
Hogyan lettél színésznő?
„Nem tudom, honnan jött, de négyévesen kijelentettem, hogy márpedig színész leszek. Már az óvodában megrendeztem a társaimnak A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét. Nagyon szerettem a verseket: ha felolvastak nekem egyet, szinte azonnal meg is jegyeztem. A szüleim tudták, hogy ez érdekel, ehhez van képességem, be is írattak a Magyar Rádió Gyermekstúdiójába Varsányi Anikóhoz és Vadász Gyulához. Szövegeket, verseket elemeztünk. Anikó nagyon okos, művelt főrendezője volt a rádiónak, szerinte egy gyereknek 200 verset kell tudnia. Hangjátékokban szerepeltünk, olyan művészekkel, mint Csomós Mari vagy Kézdy György.”
Innen jelentkeztél a Pinceszínházba?
„A Toldy gimnáziumba jártam, a Toldy Teátrum tagja voltam, rengeteg díjat hoztunk el fesztiválokról. A Godot-ra várva című darabban fiúszerepet kaptam, én voltam Vladimir. Közben felvettek a Pinceszínházba, Mezei Éva vezette, majd később jött Puskás Tamás, Bodansky György, Novák Eszter.”
Értelmiségi családban nőttél fel – volt valakinek köze a színházhoz?
„Édesanyám pedagógus volt, édesapám mérnök. Legalább hetente egyszer voltunk színházban, moziban, olvastuk az ÉS-t, a HVG-t, a Jelenkort. És ami még nagyon fontos: rendszeresen együtt vacsorázott, hétvégén pedig együtt ebédelt a család, sokat beszélgettünk a művészetről is.”
Az irodalom iránt is érdeklődtél, sőt te magad is írtál. Az ELTE magyar szakára is beadhattad volna a jelentkezésedet…
„Be is adtam. De mivel a Színművészetin májusban volt a felvételi, már sikeresen túl voltam a harmadik rostán, mire az ELTE-re kellett mennem. A szóbeli érettségire már így mentem.”
A Békés András–Iglódi-osztályba jártál.
„Békés András sajnos félévkor elhagyta a szakmát és így bennünket is. Utána vette át az osztályt Iglódi István – nem volt döccenőmentes időszak…”
Osztálytársad volt Kálloy Molnár Péter, aki nemrégiben hunyt el. Jóban voltatok?
„Péterrel nem lehetett nem jóba lenni! Tündéri, édes és nagyon érzékeny ember volt. Jó volt vele játszani. Rendezett, írt, zenélt, verseskötete jelent meg, filmrendezői álmai voltak. Rettenetes, hogy ilyen fiatalon meghalt.”
Diploma után vidékre szerződtél. Miért döntöttél így?
„Hegyi Árpád Jutocsa látott a főiskolán, és azt mondta, vinne Miskolcra. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy oda szerződtem. Játszhattam Júliát, a My Fair Lady főszerepét, Lujzát az Ármány és szerelemben. Legtöbbet azzal a Telihay Péterrel dolgozhattam, aki később a Karenina, Anna előadásában is a rendezőm volt. Aztán jött Szeged, ahol Szikora János rendezett A Mester és Margaritában. Andorai Péter feleségét játszhattam Csehov Manójában, én voltam Natasa a Három nővérben. Zalaegerszegen Verebes István rendezte a Sweet Charityt. Az az öt év vidék felért több főiskolával.”
Létay Dóra Jóban Rosszban című sorozattal országosan ismert lett
Hogy kerültél vissza Budapestre?
„Hiányzott. Nem volt könnyű döntés, de több helyre is hívtak szerepelni: a Centrál Színházba, a Radnótiba, a Karinthy Színházhoz… Aztán jött a Jóban Rosszban.”
Te voltál „a szép szőke lány” a televízióban és a színpadokon. Mégis sokáig nem mentél férjhez. Aztán Józsa Imrével összeházasodtatok, és megszületett a lányotok, Emma.
„Egy színésznőnek nehezen jön össze a normális magánélet. Amikor vége lett a sorozatbeli szerepemnek, akkor jött el a nyugvópont. De két színésznek sem könnyű együtt élni. Miután elváltunk, jobb lett a kapcsolatunk. Emma négy és fél éves volt, amikor meghalt az édesapja, de sok közös emlékük van, őrzi például a papája szemüvegét. Fantasztikus a zenei érzéke, isteni a humora, remekül tud parodizálni, de még nem kristályosodott ki, hogy mi lesz belőle. Emellett lovagol, újabban már gitározik is.”
Nem sokat hallani a magánéletedről.
„Eleget írtak már róla, és a párom sem vágyik a nyilvánosságra. De imádja a színházat, a filmet, egyforma az ízlésünk, sokat beszélgetünk. Mindketten szeretjük, amit a másik csinál.”
A szinkron változatlanul jelen van az életedben?
„Szerencsére igen. Samantha nagy kedvenc volt, de Charlize Theron, Naomi Watts vagy Monica Bellucci magyar hangja is szeretek lenni. Jó színésznők jó filmjeihez adni a hangomat olyan, mintha kicsit én magam is benne lennék.”
Mire készülsz mostanában?
„Amellett, hogy szorgalmasan járok castingokra, azt tervezem, hogy valamilyen formában folytatom, amit az Én, ZsaZsával elkezdtem. Mondanivalóban nincs hiány.”
