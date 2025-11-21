Óriási volt a pánik! Zuhanyzás közben vette észre támadóját a magyar színésznő

Váratlan találkozáson van túl Szorcsik Viki, és az is biztos, hogy a színésznőnek legfeljebb rémálmaiban tér majd vissza a pillanat, amikor észrevette a hívatlan vendéget.

Szorcsik Viki Instagram-oldalán árulta el: zuhanyzás közben szembekerült egy skorpióval (Fotó: Trenka Attila /hot! magazin)

A Jóban Rosszban egykori sztárja egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben számolt be arról, hogy épp a zuhany alatt állt, próbált egy kicsit feltöltődni és relaxálni, amikor észrevette a betolakodót. Szorcsik Viki minden bizonnyal valósággal sokkot kapott, ugyanis egy skorpió állított be hozzá, minden különösebb előjel nélkül.

Az egyelőre talány, hogy pontosan milyen fajtájú skorpió keveredett kellemetlen közelségbe Vikihez, az viszont borítékolható, hogy a szívbajt hozta rá.

„Zuhanyzás közben látogató érkezett” – hüledezett a közösségi oldalon Szorcsik Viki. De vajon mit tett ezt követően a sorozatsztár? Nos, vagy tárcsázta remegő kézzel valamelyik vadállatbefogó számát, vagy egész egyszerűen megvárta, amíg a betolakodó odébb nem áll.

Ez a skorpió jutott be valahogy Szorcsik Viki házába (Fotó: Instagram)

Szorcsik Viki sokkot kapott, de vajon mennyire veszélyes egy skorpió?

A fenti kérdés megválaszolásához a mesterséges intelligenciát hívtuk segítségül. A skorpiók többsége az emberre nem veszélyes, de vannak kivételek.

Általános veszélyesség

A több mint 2000 skorpiófaj közül csak kb. 20-30 rendelkezik olyan erős méreggel, amely komoly veszélyt jelenthet az emberre.

A legtöbb skorpiócsípés méh- vagy darázscsípéshez hasonló tüneteket okoz: fájdalom, duzzanat, bőrpír .

Mikor veszélyes?

A veszélyesebb fajok (pl. Androctonus, Leiurus, Parabuthus) mérge:

légzési nehézséget,

görcsöket,

erős idegrendszeri tüneteket,

ritkán halált is okozhat.

Ezek főleg:

Észak-Afrikában,

Közel-Keleten,

Indiában,

Dél-Amerika egyes részein élnek.

Kik vannak nagyobb kockázatban?

kisgyerekek,

idősek,

szív- vagy légzőszervi betegséggel élők.

Mit tegyél skorpiócsípés esetén

Maradj nyugodt, korlátozd a mozgást (lassítja a méreg terjedését).

Mosd meg a csípés helyét.

Jegeld a duzzanatot.

Súlyos skorpiócsípés-tünetek esetén azonnal orvoshoz kell fordulni!