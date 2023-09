Rémálomba fulladt Szorcsik Viki utazása: „Életemben így nem sprinteltem...”

Nekem lételemem az utazás, szeretem a meleget, ezért nyilván kedvenceim a karibi országok, ahol egyébként nem csak az időjárás, de az elképesztő színekben pompázó tenger és a természet kincsei is elvarázsolnak újra és újra. De imádom a mediterrán világot is, nagyon sokszor voltam Spanyolországban, Olaszországban, kihagyhatatlan Róma, Barcelona, de még sorolhatnám. Európában szinte sok helyen jártam már, de még nem mindenhol, nagy vágyam például Oroszország felfedezése. Ha pedig más földrészről van szó, a legmesszebbi úti cél Ausztrália volt. Egy csodálatos utazás lett belőle. De imádtam Amerikát is, ahol autóval több ezer kilométert tettünk meg, Las Vegas nagyon belopta magát a szívembe, ott még élni is tudnék! Ja és hatalmas kaland volt az is, amikor fél évig Thaiföldön éltem. Tényleg szerencsés vagyok, mert amikor egy ruhamárka arca voltam, az ő óriásplakátjaihoz a képeket - amiket aztán itthon lehetett látni - mindig valami egzotikus helyen készítették rólam!