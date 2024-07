"Körülbelül 2 milliárd forintot ér" – Lekapták az autópályán Gábor Zsazsa luxusautóját

Gábor Zsazsa a 20. század közepének egyik legismertebb hollywoodi szexszimbóluma volt, de akár azt is mondhatjuk, a világ egyik első és máig legnagyobb celebje. A 2016-ban elhunyt színésznő sajnos már csak az emlékeinkben él, de valószínűleg sosem fogjuk elfelejteni őt. Már csak a vicces, mára már szállóigévé vált nyilatkozatai miatt sem, illetve utolsó férje, Anhalt herceg miatt sem, aki egyébként a kilencedik volt, akinek Zsazsa igent mondott. Az özvegy herceg az utóbbi időben megszállottan kereste az örökösét, aki megkapná a vagyont, ami körülbelül 60 millió dollárra, azaz 21,5 milliárd forintra tehető. Ebbe azonban már nem tartozik bele az a luxus Mercedes autó, amit a minap videóztak le a forgalomban...

Fotó: Photo12 via AFP

Gábor Zsazsa autóját levideózták

Gábor Zsazsa autói

A néhai színésznő bizony bővelkedett a luxusban, és ezt autók formájában is megmutatta a külvilágnak. Például egy Rolls Royce Silver Cloud II-nek is a "gazdája volt", amit az interneten található árak szerint mostanság 31 gurigáért vesztegetnek, de ne feledkezzünk meg a Rolls Royce Corniche-ról sem, aminek piaci értéke 50 milliótól indul, de van itt még egy Studebaker Lark is, illetve a legnagyobb ász, egy Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Utóbbit sikerült egy szerencsés sofőrnek levideóznia.

A TikTokra került fel a felvétel, amin a forgalomban haladó Mercedes látható. Itt ki is derült, hogy ez a szépség egykoron Gábor Zsazsáé volt, a videó készítője szerint pedig a jármű értéke közel 2 milliárd forint.

Előttünk Gábor Zsazsa (Mercedes) 300 SL Gullwingje halad. Ezt így egy mondatban eléggé zord elmondani. De, honnan tudjuk? Onnan, hogy akihez jöttünk ott ül benne, és megyünk a műhelyébe

– fogalmazott a felvétel készítője, aki valószínűleg megmutatja még közelebbről is az autót. De addig is, marad az irigykedés a kommentszekcióban.

Ezt nem hiszem el, nagyon szerencsések vagytok, hogy egyáltalán láttátok

- írta valaki, mi pedig mutatjuk a videót.