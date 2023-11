Felsírtak a szirénák a budapesti luxushotelben, menekülnie kellett Gábor Zsazsa özvegyének

A 2016-ban elhunyt szexszimbólum, Gábor Zsazsa özvegye, Frédéric von Anhalt herceg folyamatosan ingázik Németország és Magyarország között, és nem túlzás azt állítani: egyre több szállal kötődik Budapesthez. Főleg azután, hogy 2021 nyarán a Fiumei úti sírkertben végső nyugalomra helyezték az egykor kivételes szépségű színésznőt.

Veszélyhelyzetbe került Budapesten von Anhalt herceg Fotó: dpa/picture-alliance/Fotó: Northfoto

A közel 80 éves herceg jelenleg is a magyar fővárosban tartózkodik, ám ez a kiruccanás egyáltalán nem úgy sikerült, ahogy azt eltervezte. Szokásához híven most is az egyik Duna-parti luxushotelben szállt meg, ám szombat este váratlan és ijesztő esemény zavarta meg a nyugalmát.

Tűz ütött ki a hotelben

Történt ugyanis, hogy egészen váratlanul megszólalt a herceg szobájába szerelt tűzriadó, majd először magyarul, később angolul utasította egy hang Von Anhaltot arra, hogy a saját biztonsága érdekében azonnal hagyja el a szobát, és menjen ki az utcára.

A hercegnek azonnal el kellett hagynia a szobát Fotó: Instagram

Nos, az első ijedtség után Zsazsa özvegyének arra azért volt ideje, hogy levideózza a vészhelyzetet, majd vélhetően gyorsan magára kapta a legmelegebb ruháit, és réteges öltözetben követte a lefelé igyekező, zúgolódó tömeget.

A herceget nyilván az is bosszantotta, hogy a tűz miatt nem használhatta a hotel liftjét, így a hátsó lépcsőn kellett lesietnie több emeletet, amíg végül sikerült kimenekülnie a szállodából és biztonságban tudhatta magát.

Közel 80 évesen a hátsó lépcsőn menekült Fotó: Instagram

Bár arról már nem számolt be, hogy mi történt ezután, a szállóvendégek minden bizonnyal megúszták egy kisebb ijedtséggel, és rövidesen visszatérhettek a szobájukba. Ami a tüzet illeti, az sem elképzelhetetlen, hogy valaki nemtörődömségből rágyújtott a lakosztályában, és ez okozta a galibát.

Megszállottan keresi az örökösét

Frédéric von Anhalt herceg már közel 80 éves, ám nem született saját gyermeke, és mindenképp szeretné megakadályozni, hogy neve örökre a feledés homályába merüljön. Ezért nemrég azt vette a fejébe, hogy felfogad maga mellé egy testőrként is funkcionáló asszisztenst, aki kísérgeti őt a nagyvilágban. Természetesen mindezt nem ingyen tenné, Von Anhalt ugyanis nagylelkű ember. Havonta 10 ezer dollárt, vagyis 3,6 millió forintnak megfelelő összeget fizetne az illetőnek határozott időtartamra, november 10-től jövő év február 6-ig. Bár a kecsegtető ajánlat után biztos sok hölgynek is felcsillan a szeme, egyértelmű, hogy Frédéric leginkább férfiakat keres, legalábbis az eddigi tendenciák alapján.

„Adoption also an option” – írta a herceg a bejegyzéséhez, ami annyit tesz, hogy az örökbefogadás sem elképzelhetetlen, ha valaki igazán hatékony testőrnek és személyi asszisztensnek bizonyul.

Az egyelőre rejtély, hogy Von Anhalt megtalálta-e a megfelelő delikvenst, de könnyen lehet, hogy a tűzriadó közben megpillantott valakit, akiben látott fantáziát!