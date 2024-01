Dagad a botrány Gábor Zsazsa szobra körül: Ez a melós tönkretette a gyönyörű feleségemet

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, a 2016-ban elhunyt Gábor Zsazsa februárban szobrot kap Budapest második kerületében, ám mostanra szép kis botrány kerekedett a műalkotás miatt.

Gábor Zsazsa özvegye nem tud megbékélni az alkotás arcával. (Fotó: Máté Krisztián)

Történt ugyanis, hogy a legendás szépségű színésznő utolsó férje, Frédéric von Anhalt herceg már láthatta a Babusa János szobrász által készített alkotást, és teljesen kikelt magából.

„Az alkotás fejéről már nem is beszélek! Ez nem Zsazsa, ez egy szörny, ez a szobor úgy néz ki, mint egy női ruhás férfi"

- őrjöngött a folyton örökös után kutató Anhalt herceg a német Bildnek, és bizony szombatra sem sikerült lenyugodnia.

Gábor Zsazsa özvegye a Facebookon háborog

"Mi a sz*r folyik itt?. Zsa volt a világ legszebb nője" - tette fel a költői kérdést a közösségi oldalán Frédéric von Anhalt, aki szerint az elkészült szobor olyan messze van néhai nejétől, mint Makó Jeruzsálemtől.

Gábor Zsazsa özvegye a Facebookon őrjöng a szobor miatt. (Fotó: Facebook)

A nemrég súlyos balesetet szenvedő Frédéric von Anhaltnak később sem sikerült lenyugodnia. Gyakorlatilag kőművesnek, egyszerű melósnak nevezte a szobor alkotóját.

„Ez a melós tönkretette a gyönyörű feleségemet”

– kesergett a 80 évesen is feltűnést kereső herceg egy 24 órán át elérhető Facebook-történetben.

Gábor Zsazsa özvegye mélyen felháborodott. (Fotó: Facebook)

Pár napja még minden rendben volt

Gábor Zsazsa özvegyének kirohanása már csak azért is megdöbbentő, mert a január 24-én tartott hivatalos sajtótájékoztatón még semmi jelét nem adta annak, hogy bármi gondja lenne a magyar szobrásszal történő együttműködéssel. Kedvesen, mosolyogva nyilatkozott a hazai sajtónak a Gábor Zsazsa Múzeumban, és úgy tűnt, alig várja, hogy felavassák Gábor Zsazsa szobrát a második kerületben.

„Kicsit zavarban vagyok, soha nem tettem még ilyet, amit ma teszek. Mindenkinek hálás vagyok, aki segédkezett a szobor létrehozásában, abban, hogy ez a projekt megvalósuljon. Ne felejtsük el magát Magyarországot sem, ami mindig Gábor Zsazsa mögött állt. Számos alkalommal jártam itt az elmúlt években. Sokan megkerestek azzal, hogy látták Zsazsa filmjeit és emlékeznek rá. Többen kérdezték korábban, miért nincs egy Gábor Zsazsa Múzeum, vagy miért nincs egy szobor? Sokat gondolkoztam ezen, és úgy gondoltam, ha születne erről egy közös elképzelés, akkor én ezen dolgozni fogok. Hiszen Amerikában én felügyelem a Gábor Zsazsa alapítványt, oda folyik be minden olyan összeg, amiről most azt gondoltam: miért ne használnánk most fel erre a nemes célra is”

- nyilatkozta akkor a herceg, akinek azóta igencsak megváltozott a hozzáállása.

Vajon mi lesz ennek a vége?