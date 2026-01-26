Klement Zoltán: "Tévéstúdióvá alakítottam át a lakást"

Három egyetemi diplomája van. Dolgozott a Duna Televíziónál, az MTVA-nál és a Dankó Rádiónál is. Klement Zoltán Kívánságkosár című közkedvelt műsorát a Heti TV-nél folytatja Kívánságszolgálat címmel. Most a hot! Magazinnak adott interjút.

Klement Zoltán fiatalon is különlegesnek élte meg a telet (Fotó: Szabolcs László / Hot magazin!)

Klement Zoltán interjú

Karácsony másnapján volt a születésnapod. Gyerekként nem érezted úgy, hogy az ünnep miatt kevesebb figyelmet kapsz?

Megtartottuk a karácsonyt és a születésnapomat is. Jött a nagymama, hozta a specialitását, a diótortát. A két ünnepet összevonva lehetett nagyobb ajándékot kérni, például egy kameraállványt – tévéstúdióvá alakítottam át a lakás egy részét.

Hányan voltatok testvérek?

Két bátyám van. A hét évvel idősebb díszlettechnikus a Katona József Színházban, a nála öt évvel fiatalabb irodagép-műszerész. A szüleink mérnöktanárok, édesapánk műegyetemet végzett, anyukánk a Kandón és az ELTE-n végzett, neki is három diplomája van. A Távközlési Kutató Intézetben dolgoztak, később a Bokányi Dezső Szakképző Iskolában tanítottak.

Hogy választottatok középiskolát?

Elég jól rajzoltam, sok versenyt nyertem, így sikeres felvételit tettem a Teleki Blanka Gimnáziumba, rajz–művészettörténet tagozatra, ahol olaszul és németül is tanultunk. Édesanyám talált egy hirdetést, amiben lovári nyelvtanfolyamot hirdettek, középfokú vizsgával. Ennek a nyelvnek ugyanúgy megvan a szerkezete, a nyelvtana, mint a már tanultaknak. Később szerepe lett a lovárinak az életemben.

Klement Zoltán műsorai garantáltan hozzák a minőséget (Fotó: hot magazin!/ Archív)

„Kertész Zsuzsához jártam tanulni”

A televíziózás továbbra is érdekelt?

Gyerekként az foglalkoztatott, hogyan készül egy műsor, mi van a kulisszák mögött. Érettségi szünetben ott voltam a Játék határok nélkül felvételein, eljártam tapsolni a Szerencsekerék meg a Zsákbamacska felvételeire. 18 és 20 évesen is jelentkeztem a Riporter kerestetik vetélkedőre. A második alkalommal Vitray Tamás juttatott tovább. Kertész Zsuzsához jártam tanulni a szakmát; bevitt minket az akkori Magyar Televízióba, és voltam a Magyar Rádió épületében is.

Miért jelentkeztél mégis a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karára?