Kiss Virág elárulta tökéletes alakjának a titkát: ezt teszi a diéta helyett
Fontos tanácsokkal látta el az embereket a fitneszedző. Kiss Virág szerint a tudatosság fontos, nem a diéta.
Kiss Virág az utóbbi időben rengeteg szexi tartalmat osztott meg a közösségi oldalán. Legutóbb a csinos fitneszbajnok egy bikinis fotóval nyűgözte le a követőit.
Kiss Virág: Nem diéta. Tudatosság
Ám ezúttal egy egészen különleges bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán. Az év elején sokan döntöttek úgy, hogy elkezdenek mozogni, és egészségesebben élni. Ilyenkor rengetegen őrült fogyókúrába kezdenek. Azonban a fitneszbajnok szerint ez felesleges, mindössze ezekre a nagyon egyszerű dolgokra kell csak figyelni.
Ne bonyolítsd túl az étkezéseid, legyen meg a 3 főétkezésed egészségesen! Egy kiegyensúlyozott tányér tartalmaz:
- zöldségeket: vitaminok és rostok forrása
- minőségi fehérjét: az izmok és a jóllakottság miatt
- egészséges zsírokat: hormonális egyensúly és agyműködés
- lassú felszívódású szénhidrátot: stabil energia egész napra
Nem diéta. Tudatosság. A tested meghálálja
- írja a posztjában Kiss Virág.
