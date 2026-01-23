RETRO RÁDIÓ

Kiss Virág elárulta tökéletes alakjának a titkát: ezt teszi a diéta helyett

Fontos tanácsokkal látta el az embereket a fitneszedző. Kiss Virág szerint a tudatosság fontos, nem a diéta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 16:00
tanács tipp Kiss Virág életmód egészség

Kiss Virág az utóbbi időben rengeteg szexi tartalmat osztott meg a közösségi oldalán. Legutóbb a csinos fitneszbajnok egy bikinis fotóval nyűgözte le a követőit.

Kiss Virág
Kiss Virág erre esküszik a diéta helyett Fotó: Bors

Kiss Virág: Nem diéta. Tudatosság

Ám ezúttal egy egészen különleges bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán. Az év elején sokan döntöttek úgy, hogy elkezdenek mozogni, és egészségesebben élni. Ilyenkor rengetegen őrült fogyókúrába kezdenek. Azonban a fitneszbajnok szerint ez felesleges, mindössze ezekre a nagyon egyszerű dolgokra kell csak figyelni.

Ne bonyolítsd túl az étkezéseid, legyen meg a 3 főétkezésed egészségesen! Egy kiegyensúlyozott tányér tartalmaz:

  • zöldségeket: vitaminok és rostok forrása
  • minőségi fehérjét: az izmok és a jóllakottság miatt
  • egészséges zsírokat: hormonális egyensúly és agyműködés
  • lassú felszívódású szénhidrátot: stabil energia egész napra

Nem diéta. Tudatosság. A tested meghálálja

- írja a posztjában Kiss Virág.

 

